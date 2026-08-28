Преди 277 години на днешния ден е роден Гьоте

На 28 август 2026 г. се навършват 277 години от рождението на Йохан Волфганг фон Гьоте, една от най-влиятелните фигури в европейската литература и култура. Поет, драматург, романист, държавник и изследовател на природата, Гьоте оставя творчество, което далеч надхвърля рамките на немската литература и продължава да влияе върху театъра, музиката, киното и съвременната популярна култура.

Йохан Волфганг Гьоте е роден на 28 август 1749 г. във Франкфурт на Майн в заможно семейство. По желание на баща си изучава право в Лайпциг и Страсбург, но още като млад започва да пише поезия и драматургия. Първата му стихосбирка „Нови песни“ излиза през 1769 г., а драмата „Гьоц фон Берлихинген“ от 1773 г. го превръща в едно от ключовите имена на литературното движение „Буря и натиск“.

Истинската европейска слава идва през 1774 г. с романа „Страданията на младия Вертер“. Книгата превръща Гьоте в литературна знаменитост далеч извън германските земи и се превръща в културен феномен сред младата публика. Емоционалният герой, несподелената любов и трагичният финал оказват огромно влияние върху романтизма, модата и представите за чувствителния млад артист.

Най-голямото произведение в живота му остава „Фауст“. Гьоте работи върху драмата в продължение на десетилетия. Първата част е публикувана през 1808 г., а втората излиза посмъртно през 1833 г. Историята за учения Фауст, който сключва сделка с Мефистофел в стремежа си към знание, преживяване и смисъл, се превръща в един от най-разпознаваемите сюжети на световната култура.

Гьоте не е бил само писател. След установяването си във Ваймар той заема високи държавни постове и участва активно в културния живот на двора. От 1794 г. го свързва близко приятелство и творческо сътрудничество с Фридрих Шилер. Двамата се превръщат в централните фигури на т.нар. Ваймарски класицизъм, един от най-важните периоди в германската културна история.

Сред по-любопитните страни на личността му е почти ненаситното му любопитство към науката. Гьоте се занимава с анатомия, ботаника, геология и оптика. През 1810 г. публикува мащабния труд „Учение за цветовете“, който самият той оценява изключително високо, дори повече от част от литературните си произведения. Неговите идеи за светлината и цветовете не успяват да изместят физиката на Нютон, но оставят значителен отпечатък върху изкуството и историята на възприемането на цветовете.

Особено важна за развитието му е и Италия. През 1786 г. Гьоте напуска Ваймар и заминава на дълго пътешествие през Верона, Венеция, Рим, Неапол и Сицилия. Контактът с античното изкуство и италианската култура оказва силно влияние върху зрелия му стил. По-късно преживяванията му стават основа на книгата „Италианско пътешествие“.

Личният живот на Гьоте също е богат на отношения, които често намират отражение в творчеството му. Сред най-значимите фигури е Шарлоте фон Щайн, с която го свързва дългогодишна емоционална близост. По-късно той живее близо две десетилетия с Кристиане Вулпиус, преди двамата да сключат брак през 1806 г. Имат син Аугуст.

Йохан Волфганг фон Гьоте умира на 22 март 1832 г. във Ваймар на 82-годишна възраст. След себе си оставя романи, пиеси, поезия, автобиографични текстове, научни трудове, пътеписи и огромна кореспонденция.

277 години след рождението му името Гьоте остава част от световната културна памет. То стои не само върху кориците на „Фауст“ и „Страданията на младия Вертер“, но и върху една от най-разпознаваемите международни културни институции, Goethe-Institut. Влиянието му продължава да се усеща в театъра, операта, киното, музиката и литературата, което превръща рождения му ден в повод не само за историческа равносметка, но и за връщане към творчество, което все още задава актуални въпроси за амбицията, любовта, знанието и цената на човешките желания.