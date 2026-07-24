Авторът на „Мамник“ Васил Попов слага край на поредицата с последна пета книга

Авторът на хитовия роман „Мамник“ Васил Попов разкри, че обмисля писането на нова, но на този момент последна книга от сагата, която продължи с „Лехуса“, „Аждер“ и „Караеврен“.
В интервю за Go Guide, писателят споделя за последната книга: „Разделил съм се с немалко герои и макар че съм оставил вратички за продължение, като цяло мисля, че това по-скоро е последната книга от поредицата или поне за известно време ще я оставя, защото имам нужда да пиша и други неща“.
Васил Попов в момента е на морето, където разказва за своите романи в рамките на фестивала „Арт поток“. В интервюто той казва още: „Винаги се опитвам историите ми да не са само за едно чудовище, а да ги прекарвам през призмата на проблеми, които и днес вълнуват обществото и са истински, за да видим сами какво е довело до създаването на тези чудовища. Обикновено реалното се оказва най-страшно“.
Писателят, който се радва на огромен интерес през последните години, сподели и интересна случка със своите почитатели за това как е създала „Караеврен“. „Днес гледах и „Одисея“ на Нолан. Нещо, което споделям за първи път: с „Караеврен“ и историята на Бранимир исках да разкажа една одисея – за завръщането на святочера у дома с всичките му перипетии; за хората, които губи по време на обратния път; за терзанията му дали след всичко преживяно може да бъде отново същият човек, който някога е бил. Дали ми се е получило? Вие ще кажете. Винаги съм обичал истории за завръщане.
Неслучайно сред любимите ми филми и книги е „Студена планина“. Режисьорът му – Антъни Мингела, имаше страхотен литературен вкус. Преди години бях с приятели на Итака. Там разбираш и усещаш всичко. По време на това пътуване с Андрей – детето на едни приятели, отидохме да разгледаме изоставена кула. Разказах му за змея в кулата. И как можем да го победим, като го изненадаме, пазейки тишина и събирайки вълшебни шишарки. Когато се прибра у дома си в София, Андрей ме беше нарисувал заедно със змея. Някъде тогава навярно е започнала да се заражда историята за аждера“, обяснява още Васил Попов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Събке, мое диво свине, ти
12:32 24.07.2026
2 нннн
Бангаранга, българи!
12:43 24.07.2026
3 Потресен
12:46 24.07.2026
4 Не трябва да се бърза
13:17 24.07.2026
5 Моля
Коментиран от #9
13:19 24.07.2026
6 Петя
13:24 24.07.2026
7 Маникюр беше интересна
Коментиран от #8
13:32 24.07.2026
8 Мамник,
До коментар #7 от "Маникюр беше интересна":исках да кажа, но Гугъл редакторът е винаги на линия
13:34 24.07.2026
9 Днешните книги
До коментар #5 от "Моля":и да ги четеш, няма полза. Нито можеш нещо да научиш, нито пък написаното става за четене. Само книги, написани преди ерата на компютрите, могат да се нарекат литература.
13:34 24.07.2026