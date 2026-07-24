Новини
Култура »
Авторът на „Мамник“ Васил Попов слага край на поредицата с последна пета книга

Авторът на „Мамник“ Васил Попов слага край на поредицата с последна пета книга

24 Юли, 2026 12:31 595 9

  • васил попов-
  • мамник-
  • автор-
  • писател

Васил Попов обясни, че вече е вдъхновен да пише нови неща и поне за сега ще сложи край на сагата "Мамник"

Авторът на „Мамник“ Васил Попов слага край на поредицата с последна пета книга - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Авторът на хитовия роман „Мамник“ Васил Попов разкри, че обмисля писането на нова, но на този момент последна книга от сагата, която продължи с „Лехуса“, „Аждер“ и „Караеврен“.

В интервю за Go Guide, писателят споделя за последната книга: „Разделил съм се с немалко герои и макар че съм оставил вратички за продължение, като цяло мисля, че това по-скоро е последната книга от поредицата или поне за известно време ще я оставя, защото имам нужда да пиша и други неща“.

Васил Попов в момента е на морето, където разказва за своите романи в рамките на фестивала „Арт поток“. В интервюто той казва още: „Винаги се опитвам историите ми да не са само за едно чудовище, а да ги прекарвам през призмата на проблеми, които и днес вълнуват обществото и са истински, за да видим сами какво е довело до създаването на тези чудовища. Обикновено реалното се оказва най-страшно“.

Авторът на „Мамник“ Васил Попов слага край на поредицата с последна пета книга

Писателят, който се радва на огромен интерес през последните години, сподели и интересна случка със своите почитатели за това как е създала „Караеврен“. „Днес гледах и „Одисея“ на Нолан. Нещо, което споделям за първи път: с „Караеврен“ и историята на Бранимир исках да разкажа една одисея – за завръщането на святочера у дома с всичките му перипетии; за хората, които губи по време на обратния път; за терзанията му дали след всичко преживяно може да бъде отново същият човек, който някога е бил. Дали ми се е получило? Вие ще кажете. Винаги съм обичал истории за завръщане.

Неслучайно сред любимите ми филми и книги е „Студена планина“. Режисьорът му – Антъни Мингела, имаше страхотен литературен вкус. Преди години бях с приятели на Итака. Там разбираш и усещаш всичко. По време на това пътуване с Андрей – детето на едни приятели, отидохме да разгледаме изоставена кула. Разказах му за змея в кулата. И как можем да го победим, като го изненадаме, пазейки тишина и събирайки вълшебни шишарки. Когато се прибра у дома си в София, Андрей ме беше нарисувал заедно със змея. Някъде тогава навярно е започнала да се заражда историята за аждера“, обяснява още Васил Попов.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Събке, мое диво свине, ти

    11 1 Отговор
    чела ли си Мамник?

    12:32 24.07.2026

  • 2 нннн

    8 2 Отговор
    Започва ,,Татник".
    Бангаранга, българи!

    12:43 24.07.2026

  • 3 Потресен

    8 1 Отговор
    Въх, можеше още 15 да напише!

    12:46 24.07.2026

  • 4 Не трябва да се бърза

    1 2 Отговор
    Караеврен е пълна с нелогични епизоди и действия, има откровени противоречия в хронологията на събитията и действията на героите. Добра идея, но изпълнението можеше да бъде доста по-добро.

    13:17 24.07.2026

  • 5 Моля

    0 4 Отговор
    нечетящите, а само пишещите, да пропуснат коментарите за тази статия.

    Коментиран от #9

    13:19 24.07.2026

  • 6 Петя

    3 0 Отговор
    След Мамник-всичко друго не става,вмъква много политика и става скучно.Хората не искат да четат за политика-бягат от нея,искат мистерия,убийства,неща които да ги отпускат а не да ги напрягат.А политиката трябва да отразява мненията на двете страни а не едностранно,другото е фалш и подмазвачество,затова ще спрат да го четат-боза и скука,жалко,добре започна,имахме очаквания но те умряха...............

    13:24 24.07.2026

  • 7 Маникюр беше интересна

    1 0 Отговор
    и относително добре написана. С мерак си купих Лехуса и Аждер, прочетох ги и съм отвратена. То бива глупости и фантасмагории, ама чак пък толкова... Авторът след успеха на Мамник е решил да експлоатира темата до безкрай и си е повярвал, че е голям писател и че ще изкара още пари.

    Коментиран от #8

    13:32 24.07.2026

  • 8 Мамник,

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Маникюр беше интересна":

    исках да кажа, но Гугъл редакторът е винаги на линия

    13:34 24.07.2026

  • 9 Днешните книги

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Моля":

    и да ги четеш, няма полза. Нито можеш нещо да научиш, нито пък написаното става за четене. Само книги, написани преди ерата на компютрите, могат да се нарекат литература.

    13:34 24.07.2026