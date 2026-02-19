МАКБЕТ - Първата оперна премиера на Софийската опера за 2026г.

На 25 февруари е първата премиера за 2026 г. – операта „Макбет“ от Джузепе Верди – драматична среща между музика и трагедия, вдъхновена от едно от най-силните произведения на Уилям Шекспир по либрето на Франческо Мария Пиаве.
Следващите спектакли са на 26, 27, 28 февруари и 1 март.
За постановката:
Новата постановка на Софийската опера и балет обещава силно сценично въздействие, впечатляващо вокално присъствие и атмосфера, която ще Ви потопи в света на властта, амбицията и съдбата.
Диригент е Алесандро Д’Агостини, режисьор на постановката е Вера Петрова, художник – Мария Колева, дизайнер на осветлението – Андрей Хайдиняк, хореограф – Риолина Топалова, асистент-режисьор – Вера Белева.
С участието на оркестър, хор и балет на Софийската опера, диригент на хора – Виолета Димитрова.
В премиерните спектакли участват:
Любопитно!
„Макбет“ заема особено място в наследството на Верди със своята драматургия, изключителна роля на хора и силно изградени психологически образи. Това е първата опера на композитора по творба от Уилям Шекспир. „Макбет“ има две редакции – италианска и френска. Композиторът сам определя творбата като ключова за своето развитие, в която музиката служи пряко на драмата.
Премиерата е на 14 март 1847 във Флоренция. Верди посвещава „Макбет“ на своя приятел и благодетел Антонио Бареци, баща на първата му съпруга.
Не пропускайте премиерните спектакли на „Макбет“ – пет вечери, в които операта разкрива най-тъмните кътчета на човешката душа.
На 8 март очаквайте гостуването на изключителната певица Джесика Прат с оперната гала „Делириум“ под диригентството на Даниел Орен. Не пропускайте да запазите своите билети и за премиерата на балета „Гордост и предразсъдъци“ с хореографията на Лео Муич на 21 март.
Оля АЛ-АХМЕД
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А последната ПРЕМИЕРА🤔❓
/за един преАтел питам/
Коментиран от #2
10:48 19.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Българин":Празнувай днес, че по пътя за ТАМ, ред няма❗
11:32 19.02.2026