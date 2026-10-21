Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Култура »
20 г. по-късно: „Престижът“ на Кристофър Нолан се връща по кината в IMAX и на 70 мм
  Тема: Известни личности

20 г. по-късно: „Престижът“ на Кристофър Нолан се връща по кината в IMAX и на 70 мм

21 Октомври, 2026 17:57 440 1

  • кристофър нолан-
  • престижът-
  • imax-
  • 70 мм-
  • дисни

Филмът ще бъде преиздаден от Disney на 29 януари 2027 г. по повод 20-годишнината му

20 г. по-късно: „Престижът“ на Кристофър Нолан се връща по кината в IMAX и на 70 мм - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„Престижът“ на Кристофър Нолан ще се върне в кината на 29 януари 2027 г. по повод 20-годишнината от премиерата си. Disney ще разпространи филма за първи път във версии за 70-милиметрова лента и IMAX.

„Много съм развълнуван да върна „Престижът“ на голям екран и особено се радвам, че ще дам на публиката възможност да го види на 70-милиметрова лента и за първи път в IMAX“, заяви Нолан.

„Престижът“ излиза първоначално на 20 октомври 2006 г. В центъра на историята са двама сценични магьосници, чието съперничество продължава десетилетия. Ролите са поверени на Крисчън Бейл и Хю Джакман.

В актьорския състав участват още Майкъл Кейн, Скарлет Йохансон, Ребека Хол, Анди Съркис и Дейвид Бауи. Филмът реализира приблизително 100 милиона долара в световния боксофис и получава две номинации за награди „Оскар“.

Нолан е съавтор на сценария заедно с брат си Джонатан Нолан. Продуценти са самият режисьор, съпругата му Ема Томас и Аарън Райдър.

През двете десетилетия след „Престижът“ Кристофър Нолан режисира трилогията „Черният рицар“, „Генезис“, „Интерстелар“, „Опенхаймер“ и „Одисеята“.

„Опенхаймер“ му носи първите награди „Оскар“ в кариерата, сред които за най-добър режисьор и най-добър филм. Следващият му голям проект „Одисея“ реализира 1,788 милиарда долара в световния боксофис, включително 550 милиона долара от прожекции в IMAX.

Предстоящото преиздаване ще даде възможност на публиката да види „Престижът“ в аналогов 70-милиметров формат и на IMAX екран за първи път. Disney все още не е посочила подробности за конкретните киносалони и държавите, в които ще има прожекции.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    3 0 Отговор
    гледах "Опенхаймер" и ми хареса, заслужен "Оскар" според мен, но след "Одисея" нямам желание да гледам нищо повече от Нолан

    18:14 21.10.2026