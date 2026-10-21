20 г. по-късно: „Престижът“ на Кристофър Нолан се връща по кината в IMAX и на 70 мм

„Престижът“ на Кристофър Нолан ще се върне в кината на 29 януари 2027 г. по повод 20-годишнината от премиерата си. Disney ще разпространи филма за първи път във версии за 70-милиметрова лента и IMAX.

„Много съм развълнуван да върна „Престижът“ на голям екран и особено се радвам, че ще дам на публиката възможност да го види на 70-милиметрова лента и за първи път в IMAX“, заяви Нолан.

„Престижът“ излиза първоначално на 20 октомври 2006 г. В центъра на историята са двама сценични магьосници, чието съперничество продължава десетилетия. Ролите са поверени на Крисчън Бейл и Хю Джакман.

В актьорския състав участват още Майкъл Кейн, Скарлет Йохансон, Ребека Хол, Анди Съркис и Дейвид Бауи. Филмът реализира приблизително 100 милиона долара в световния боксофис и получава две номинации за награди „Оскар“.

Нолан е съавтор на сценария заедно с брат си Джонатан Нолан. Продуценти са самият режисьор, съпругата му Ема Томас и Аарън Райдър.

През двете десетилетия след „Престижът“ Кристофър Нолан режисира трилогията „Черният рицар“, „Генезис“, „Интерстелар“, „Опенхаймер“ и „Одисеята“.

„Опенхаймер“ му носи първите награди „Оскар“ в кариерата, сред които за най-добър режисьор и най-добър филм. Следващият му голям проект „Одисея“ реализира 1,788 милиарда долара в световния боксофис, включително 550 милиона долара от прожекции в IMAX.

Предстоящото преиздаване ще даде възможност на публиката да види „Престижът“ в аналогов 70-милиметров формат и на IMAX екран за първи път. Disney все още не е посочила подробности за конкретните киносалони и държавите, в които ще има прожекции.

Nolan's best movie and it's not close THE PRESTIGE returns to theaters on 70mm film and IMAX for the first time ever January 29 https://t.co/pG2RQI1FSm — Movies (@Movies) October 20, 2026