Крис Кълъмбъс е дал интервю за нов филм от поредицата „Сам вкъщи“, без да знае, че Disney вече разработва такъв проект с Макаъли Кълкин. Режисьорът е разговарял с Variety само минути преди да бъде съобщено, че Кълкин ще се завърне като Кевин Маккалистър, а Сет Роугън и Евън Голдбърг ще работят по сценария и продукцията.

Проектът е в ранен етап. Роугън и Голдбърг ще го продуцират чрез компанията си Point Grey, но засега няма обявени режисьор, пълен актьорски състав или дата за премиера.

„Без тях двамата няма филм“

Кълъмбъс, който режисира първите два филма от поредицата през 1990 и 1992 г., е говорил за възможно продължение в контекста на смъртта на Катрин О'Хара. Актрисата, изиграла Кейт Маккалистър, почина на 30 януари на 71 години. Причината е белодробна емболия, а преди смъртта си тя е имала и рак на правото черво.

„Катрин е 50 процента от „Сам вкъщи“, е заявил Кълъмбъс. Той е описал връзката между О'Хара и Кълкин като „ин и ян“ и като емоционалния център на филма. По думите му без двамата актьори „няма филм“, защото именно тяхната динамика носи сърцето на историята.

О'Хара изигра майката на осемгодишния Кевин, който по погрешка е оставен сам у дома, докато семейството му заминава за Париж. След като първоначално се радва на свободата си, той трябва да защити къщата от крадците Хари и Марв, изиграни от Джо Пеши и Даниел Стърн.

Кълъмбъс не очаквал новината

Според Variety режисьорът не е бил информиран за разработката и е отказал допълнителен коментар, след като новината е излязла. Малко преди това той е похвалил Кълкин за участието му в нова празнична реклама на „Макдоналдс“ и е казал, че би искал отново да работи с актьора по проект, свързан с „Сам вкъщи“.

Кълъмбъс е оставил отворена възможността за филм с оригиналния актьорски състав, но е настоял, че поредицата се е основавала на конкретната химия между изпълнителите. Той е определил Пеши и Стърн като „крайния комедиен тандем“ и е заявил, че многократните опити да бъдат заменени не са довели до същия резултат.

Първият „Сам вкъщи“ е написан от Джон Хюз и превръща Кълкин в международна звезда. Актьорът се завръща като Кевин и във втория филм от 1992 г., в който героят му отново се отделя от семейството си, но този път се озовава сам в Ню Йорк. Новият проект ще бъде първото завръщане на Кълкин в ролята на големия екран след повече от три десетилетия.

Източници: dailymail.com, au.variety.com, the-independent.com