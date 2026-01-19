Почина Роджър Алерс - един от режисьорите на анимационния филм на Дисни „Цар Лъв“ ВИДЕО

Роджър Алерс, един от режисьорите на анимационния филм на Дисни „Цар Лъв“, почина на 76-годишна възраст.

Американският продуцент Дейв Босерт обяви новината на страницата си във Facebook.

„Дълбоко съм натъжен от новината за кончината на нашия приятел Роджър Алерс. Разменихме си писма миналата седмица, докато той пътуваше в Египет, което прави тази загуба още по-нереална. Почивай в мир, приятелю. Ще се видим от другата страна“, написа той.

Босерт нарече Алерс „изключително надарен художник и режисьор“ и „истински стълб на ренесанса на анимацията на Дисни“.

Алерс започва работа в Дисни, разработвайки концепции за предпродукция на „Трон“, американския фентъзи филм от 1982 г. След това работи като художник на сценария на „Оливър и компания“ и „Малката русалка“, а впоследствие става ръководител на сценария на „Красавицата и звярът“. По-късно той е сърежисьор на „Цар Лъв“.

Босерт е работил с Алерс по много филми в края на 80-те и през 90-те години.

„Сътрудничихме си тясно по „Малката кибритопродавачка" и това беше радост – неговото чувство за удивление, щедрост и ентусиазъм вдъхновяваха всички около него. Роджър имаше радостен, светъл дух и светът е по-мрачно място без него“, добави Босерт.

Продуцентът на Disney Дон Хан, аниматорът Дейв Уудман и главният изпълнителен директор на Disney Боб Айгър също изразиха съболезнованията си в социалните мрежи.