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Започнаха снимките на най-новия български филм “Морето от неща”

Започнаха снимките на най-новия български филм “Морето от неща”

24 Октомври, 2026 14:33 684 5

  • морето от неща-
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  • българско кино-
  • снимки

Маргита Гошева е в главната роля, режисьор е Станислав Тодоров - Роги

Започнаха снимките на най-новия български филм “Морето от неща” - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В началото на седмицата започнаха снимките на най-новия български игрален филм “Морето от неща”, а вчера на снимачната площадка бяха поканени представители на медиите. Сблъсъкът между майка и дъщеря в съвременния свят и пътят към заздравяване на отношенията им влиза дълбоко в темите за любовта, младостта, Кравай, музиката на Нова Генерация, историите на младежките бунтове от 90-те и разочарованието след промените.

Режисьор на лентата е Станислав Тодоров - Роги, а продуценти са Борислав Чучков, Тонка Добринска и Георги Скерлев. В главната роля на майката Анелия влиза обичаната актриса Маргита Гошева. Нейната дъщеря Арлина ще бъде изиграна от младата и много талантлива Кремена Славчева. В ролите ще видим също Симеон Лютаков, Александър Кендеров, Спартак Тодоров, Пламен Димов, Георги Манчев, Снежина Петрова и други.

Започнаха снимките на най-новия български филм “Морето от неща”

“Много се радвам, че съм част от този проект. Ролята на Анелия е много интересна за мен, а историята наистина вълнуваща. Нямам търпение да се пренеса отново в 90-те и да видя София пак по този начин”, сподели Маргита Гошева.

Историята ще пресече настоящето с най-бунтарските години в края на миналия век. Младата Арлина ще се прехвърли в миналото и ще види 18-годишната си майка в друга светлина, различна от тази на високата ѝ позицията във Външно министерство, и ще стане свидетел на едни много по-бурни години в родната си София. Зрителите също ще се пренесат във времената на Кравай и музиката на Нова Генерация, а това пътуване във времето ще отвори нова страница в общуването между майка и дъщеря.

Започнаха снимките на най-новия български филм “Морето от неща”

“Щастливи сме, че можем да разкажем точно тази история на Роги и Пламена Велковска. В “Морето от неща” са засегнати много интересни теми и човешки взаимоотношения. Хората от нашето поколение ще се върнат назад към Кравай и Нова Генерация, а младите зрители ще се запознаят с тези време чрез екранния разказ. Много е вълнуващо. Благодарим на целия екип и всички партньори, с които ще минем през този процес и ще дадем живот на тази история”, казаха от продуцентския екип. “Националния филмов център продължава да подкрепя стойностните проекти в българското кино, какъвто е и този. Пожелаваме успех на снимачния процес и очакваме един чудесен филм по екраните в кината следващата година”, допълни Петър Тодоров, директор на ИА НФЦ.

Автори на сценария на филма “Морето от неща” са Станислав Тодоров - Роги и Пламена Велковска. Зад камерата застава Александър Станишев, а костюмите са дело на Ирина Кочева. Филмът се реализира в ко-продукция с Меджик Шоп, Арс Диджитал Студио, Ка Еф Про 13 и Мотиф Пикчърс. Разпространител на филма е Пърпъл Рейн. Проектът е с финансовата подкрепа на ИА „Национален филмов център“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    11 2 Отговор
    Ей стига сте харчили милиони народна пара за поредната помия,само безделници и крадци смучат парите от данъци в тая държава

    Коментиран от #5

    14:38 24.10.2026

  • 2 Режисьор

    3 2 Отговор
    "Нямам търпение да се пренеса отново в 90-те и да видя София пак по този начин"
    ----
    На фона на криминалните новини напоследък, нетърпението Ви би трябвало да е удовлетворено...

    Коментиран от #3

    14:39 24.10.2026

  • 3 сините

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Режисьор":

    гледай в ютуба, има документални

    14:48 24.10.2026

  • 4 хххх

    2 2 Отговор
    Тази простотия данъкоплатецът да финансира мафиоти и бездарници трябва да спре незабавно! Това не е кино, това е ОПГ.

    15:07 24.10.2026

  • 5 спейн

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Леля Гошка трябва да стане продуцент и нещата ще се оправят. Не виждам защо се харчат милиони за негледаемо кино.

    15:36 24.10.2026