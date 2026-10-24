„Ирис“ на Моне вече е най-скъпо продадената картина във Франция

Когато „Ирис“ на Клод Моне се появи в залата на „Сотбис“, за творбата вече се знаеше почти само от черно-бяла фотография. Картината, рисувана в края на живота на френския импресионист, никога не е била показвана пред публика и не е напускала частната резиденция на семейство Шлюмберже в Париж.

След близо 45 минути наддаване платното беше продадено за 50 милиона евро. Така „Ирис“ стана най-скъпото произведение на изкуството, продавано някога на търг във Франция. Предварителната му оценка беше между 22 и 30 милиона евро, което също беше най-високата оценка, давана дотогава за картина, предложена на френски търг.

Творбата е с височина 1,60 метра и широчина 1,80 метра. Тя е придобита от Жан Шлюмберже, живяла между 1889 и 1983 г., която я купува от семейството на Моне. Тома Бомпар, съдиректор на отдела за модерно и съвременно изкуство във френския клон на „Сотбис“, я определя като „блестяща колекционерка на изкуство“.

„Тази колекция е изключителна както заради своята история, така и заради качеството на събраните в нея творби“, каза Бомпар при представянето на аукциона.

Продажбата беше част от търга на колекцията на семейство Шлюмберже. В него бяха предложени общо 27 произведения, а крайната сума с комисионните достигна 74,4 милиона евро. Сред останалите картини на Моне беше „Плачеща върба“, за която бяха платени 9,6 милиона евро.

Клод Моне, живял от 1840 до 1926 г., продължава да привлича най-силно внимание с водните си лилии, пейзажите и градските изгледи към Венеция, Париж и Лондон. През 2019 г. „Купи сено“ беше продадена на търг в Ню Йорк за 110,7 милиона щатски долара.

През април друга картина на художника – „Ветьой, утринно впечатление“ – достигна 10,2 милиона евро в Париж и стана най-скъпата творба на Моне, продавана дотогава във Франция. След продажбата на „Ирис“ този рекорд вече е надминат.

Три картини на Пол Сезан, определени като национални съкровища, бяха изтеглени от търга няколко часа преди началото му. По данни на „Сотбис“ настоящите им собственици са постигнали споразумение с град Екс-ан-Прованс, който с подкрепата на Министерството на културата планира да ги придобие за музея „Гране“.

В същия ден „Кристис“ продаде две картини на Моне – „Разходка по скалите в Пурвил“ за 12,7 милиона евро и „Три саксии с лалета“ за 3,1 милиона евро. На този търг творбата на Пиер-Огюст Реноар „Млади момичета на брега на морето“ достигна 5,8 милиона евро, а „Натюрморт с грюйер“ на Пабло Пикасо – 3 милиона евро. Общата стойност на продажбите на „Кристис“ беше 41,6 милиона евро.