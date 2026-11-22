Ръкописи на две от най-известните песни на Боб Дилън ще бъдат предложени на търг от аукционната къща „Сотбис“ през декември. В продажбата в Ню Йорк ще бъдат включени и неиздаден запис от частен концерт на американския музикант от 1963 г. Търгът Rock & Pop ще се проведе от 2 до 15 декември.

Ръкописите могат да достигнат 1 милион долара

Най-висока е оценката на трите страници с бележки към „Subterranean Homesick Blues“. Те са написани с черно мастило и се датират към края на 1964 г. или началото на 1965 г. Очакваната им цена е между 400 000 и 600 000 щатски долара.

За две страници с куплети от антивоенната песен „Masters of War“ се очакват между 350 000 и 400 000 долара. Ръкописът е от около 1963 г., когато песента е включена в албума „The Freewheelin’ Bob Dylan“. Общата горна граница на оценките за двата ръкописа достига 1 милион долара.

Неиздаден запис от ранните години в Ню Йорк

Сред експонатите е и оригинален запис от частен концерт на Дилън в апартамента на Ив и Мак Маккензи. Той е направен през 1963 г., в периода, когато музикантът изгражда кариерата си в Ню Йорк. Записът е оценен между 15 000 и 20 000 щатски долара.

Семейство Маккензи е поддържало близки отношения с Дилън и е записвало негови изпълнения в първите му години в града. Кой притежава ръкописите и записа в момента, не е обявено. Не е известно и кои ще бъдат купувачите след края на наддаването.

„Тези ръкописи и записи ни доближават забележително до Боб Дилън в ключов момент от развитието му като артист“, заяви Крейг Инчарди, специалист по музика и популярна култура в „Сотбис“. По думите му материалите показват творческия процес на млад автор, който непрекъснато експериментира и променя посоката си.

Периодът, който променя музиката му

„Masters of War“ е сред ранните протестни песни на Дилън, а „Subterranean Homesick Blues“ бележи прехода му към по-електрическо звучене. Втората песен е част от албума „Bringing It All Back Home“ от 1965 г. и по-късно става известна и с началната сцена на документалния филм „Не поглеждай назад“ на Д. А. Пенебейкър.

Боб Дилън получи Нобелова награда за литература през 2016 г. Той продължава концертните си изяви и през 2026 г., когато е на 85 години.

Източници: bta.bg, collectiblesnews.com