Картини на Левитан и Кандински за 1,5 млрд. рубли излизат на търг

Картини на Исаак Левитан и Василий Кандински са сред водещите лотове в предстоящ търг на руско изобразително изкуство в Москва. Московският аукционен дом ще предложи общо 320 произведения с оценъчна стойност от 1,5 млрд. рубли.

Търгът ще се проведе на 18 октомври от 17:00 часа едновременно онлайн и присъствено. Предаукционната изложба ще остане отворена за посетители до 17 октомври.

Пейзажът на Кандински е оценен на 90 млн. рубли

Най-висока предварителна оценка сред представените творби има пейзажът на Василий Кандински „Летен ден. Пладне“ – 90 млн. рубли. Картината е създадена през 1898–1900 г. и е с размери 32,7 на 23,6 см.

По данни на Московския аукционен дом живопис на Кандински за първи път ще бъде предложена на публичен търг в Русия. Колекционерът и историк на изкуството Сергей Подстаницки заяви, че интересът към творбите на художника е свързан с тяхната рядкост на свободния пазар и с интереса на руски и чуждестранни колекционери.

„Василий Кандински се смята за най-скъпия руски художник на световните аукциони“, заяви Сергей Подстаницки.

Според него общата стойност на 40 творби на Кандински, продадени през годините на търговете на „Сотбис“ и „Кристис“, надхвърля 591 млн. долара.

Пастел на Левитан с оценка от 30 млн. рубли

Сред основните лотове е и пастелът на Исаак Левитан „Есен. Долината на реката“, оценен на 30 млн. рубли. Творбата е датирана към 1893–1894 г. и представлява авторски вариант на картината „Долината на реката. Есен“ от 1896 г., която се съхранява в Руския музей.

Произходът на произведението е потвърден с експертно заключение, автограф на художника на гърба на основата и надписи върху оригиналния подрамник. Преди това картината е била част от колекцията на физика и академик на Академията на науките на СССР Владимир Миткевич и съпругата му Екатерина.

Над 130 пейзажа в каталога

„Особената ценност на произведението е свързана и с пастелната техника. Тези работи са изключително крехки и рядко достигат до наши дни в толкова добро състояние“, заяви управляващият директор на аукционната къща Олга Русакова.

Повече от 130 от лотовете са пейзажи на руски художници от XIX и XX век. Около 30% от всички произведения са на автори, оказали влияние върху развитието на руското изкуство.

В каталога са включени още творби на Иля Репин, Николай Рьорих, Петър Кончаловски, Константин Юон, Константин Коровин, Михаил Нестеров, Александър Беноа и Василий Поленов. Сред тях е „Портрет на Зинаида Алексеевна Перцова“ от Юон, оценен на 35 млн. рубли.

На търга ще бъдат предложени също оригинална графика, старинни икони, антикварен порцелан и предмети на декоративно-приложното изкуство от XVIII до XX век.

Източник: rbc.ru