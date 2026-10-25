Glastonbury залага на Хари Стайлс, Били Айлиш и Сам Фендър

Хари Стайлс, Били Айлиш и Сам Фендър са спрягани за тримата хедлайнери на фестивала Glastonbury през 2027 г. Имената им са посочени от The Mail on Sunday, а официалната програма на събитието все още не е обявена.

Ако информацията бъде потвърдена, тримата ще оглавят сцената Pyramid Stage по време на фестивала, който ще се проведе от 23 до 27 юни 2027 г. Средната им възраст е под 30 години – Били Айлиш е на 24, а Хари Стайлс и Сам Фендър са на по 32.

Били Айлиш ще се върне на Pyramid Stage

За Били Айлиш това би било поредно участие на основната сцена. Американската певица дебютира на Glastonbury през 2019 г., а през 2022 г. стана най-младият солов хедлайнер в историята на фестивала, когато беше на 20 години.

Завръщането ѝ би дало на организаторите едно от най-разпознаваемите имена сред по-младата публика. Айлиш има милиони последователи от поколението Z и през последните години утвърди позицията си сред водещите поп изпълнители.

Първи хедлайнерски слот за Сам Фендър

Сам Фендър се очаква да оглави Pyramid Stage за първи път. Музикантът от Норт Шийлдс вече е участвал на фестивала – през 2022 г. изпълни вечерен сет на основната сцена.

За него последната година беше особено успешна. Песента Rein Me In, записана с Оливия Дийн, прекара общо 23 седмици на първо място в британската класация, което я превърна в най-дълго задържалия се на върха сингъл в историята на Великобритания.

Фестивалът търси по-млада публика

Според The Mail on Sunday изборът на трима по-млади изпълнители показва промяна в посоката на Glastonbury. През 2025 г. 80-годишният Нийл Йънг беше хедлайнер в съботната вечер, но част от публиката се насочи към Чарли Екс Си Екс на Other Stage. 81-годишният Род Стюарт пък участва в неделния следобеден слот за легенди.

Хари Стайлс е желан от организаторката Емили Ивис от години, но досега концертните му ангажименти не са съвпадали с датите на фестивала. Според публикацията сега в графика му се е появил прозорец, който може да позволи участие на Worthy Farm.

Сред обсъжданите имена за слота за легенди е и Роби Уилямс. Неговото участие обаче също не е потвърдено.

Интересът към изданието през 2027 г. вече е доказан от продажбите – билетите за фестивала с капацитет около 210 000 души са били разпродадени за 42 минути, въпреки че към момента на продажбата нито един изпълнител не е бил обявен официално.

Източници: dailymail.com, independent.co.uk, officialcharts.com