Хари Стайлс покори британските класации за сингли през 2022 г.

В годината, в която крал Чарлз Трети се възкачи на британския престол, певецът Хари Стайлс се възцари над британските класации, писа електронното издание на сп. "Билборд".

Суперзвездата на поп музиката триумфира в края на 2022 г. в класациите за сингли и албуми съответно с "As It Was" и "Harry's House", сочат данни, публикувани от Официалната компания за класациите в Обединеното кралство, пише БТА.

Песента "As It Was", излязла през април 2022 г., бе начело на британската класация за сингли в продължение на десет седмици и отчете 1,57 милиона продажби.

На втора позиция в Топ 40 на най-продаваните британски сингли през изминалата година е Ед Шийран с "Bad Habits", реализирала 1,18 милиона реализирани единици. "Bad Habits" бе песен номер едно в Обединеното кралство за 2021 г. Шийран държи и петата позиция в чарта с парчето си "Shivers".

Афробийт звездата Файърбой Ди Ем Ел в сътрудничество с Шийран е трети с песента "Peru". На четвърта позиция е номинираната за награда "БРИТ" в категория "Изгряваща звезда" Кет Бърнс с "Go".

Изминалата 2022 г. бе забележителна за певицата Кейт Буш и песента ѝ "Running Up That Hill (A Deal With God)" от 1985 г., която се върна в класациите благодарение на сериала на Нетфликс "Странни неща" и достигна до номер едно близо 37 години след издаването си.

Буш подобри с песента три рекорда, включително и за най-дълго пътуване на сингъл до върха на британския чарт. "Running Up That Hill (A Deal With God)" на Буш е на шеста позиция в годишната класация, следвана от "Глас енимълс" с "Heat Waves", "Where Are You Now" на "Лост фрикуънсис" и Калъм Скот, "Afraid To Feel" на шотландския дует "Ел Еф Систъм" и "Seventeen Going Under" на Сам Фендър.