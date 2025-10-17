Новини
Сам Фендър спечели наградата „Меркюри" за най-добър албум във Великобритания и Ирландия

Сам Фендър спечели наградата „Меркюри“ за най-добър албум във Великобритания и Ирландия

31-годишният певец от северна Англия спечели наградата за третия си студиен албум „People Watching

Снимка: БГНЕС
Английският певец Сам Фендър спечели наградата „Меркюри“, която се присъжда ежегодно за най-добър албум във Великобритания и Ирландия, на церемония, излъчена от BBC.

31-годишният певец от северна Англия спечели наградата за третия си студиен албум „People Watching“, издаден през февруари. Албумът продаде 107 000 копия през първата си седмица и оглави британските класации.

В надпреварата за престижната статуетка и съпътстващата я награда от 25 000 паунда (33 600 долара), Фендър победи Pulp, които се завърнаха след дълга пауза, ирландската група Fontaines D.C., британската група Wolf Alice и дъблинската певица Сиара Мери-Алис Томпсън), която беше фаворит на букмейкърите. Общо 12 групи и изпълнители се бориха за наградата.

Наградата „Меркюри“ е учредена през 1992 г. от Британската фонографска индустрия и Британската асоциация на търговците на плочи като алтернатива на друга популярна музикална награда – Brit Awards. Журито, съставено от представители на музикалната индустрия, уважавани журналисти и критици, избира участниците въз основа на артистични качества, иновации, оригиналност и качество на музикалния материал, включен в албума.

От самото си създаване наградата „Меркюри“ се присъжда на групи и изпълнители като Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Portishead, Pulp, Klaxons, Primal Scream, Wolf Alice, Elbow, The xx, Michael Kiwanuka и PJ Harvey. PJ Harvey стана единственият двукратен носител на наградата, печелейки през 2001 и 2011 г. Pulp и Wolf Alice биха могли да повторят това постижение, ако станат носители на наградата на 16 октомври, в допълнение към статуетките, които получиха съответно през 1996 и 2018 г.


