Хари Стайлс представи филма си на кинофестивала в Торонто

Хари Стайлс представи филма си „Моят полицай“ („My Policeman“) на Международния кинофестивал в Торонто, предаде АП и БТА.

Продукцията разказва драматична гей любовна история.

Само преди по-малко от седмица на кинофестивала във Венеция беше представен друг филм с участието на Стайлс – „Не се тревожи, скъпа“ на режисьорката Оливия Уайлд.

„Моят полицай“, в който Харис Стайлс играе заедно с Ема Корин и Дейвид Доусън, разказва драматичната история на полицай от 50-те години в Брайтън, Англия, който се влюбва в женен куратор в музей.

#MyPoliceman REVIEW: EMOTIONAL. BRUTAL. GAY. Harry Styles gives everything in the performance of a lifetime. You will cry… WOW. This isn’t just another drama, it’s one of the BEST movies ever made! Great music too. A fitting end, while also setting up what’s next. #TIFF22 pic.twitter.com/ihwzWvjScN