„Хана на 7 и половина“ с премиера в „Топлоцентрала“

Българската детска комедия „Хана на 7 и половина“ ще има премиера в София на 25 октомври в „Топлоцентрала“. Филмът на режисьорката Евгения Танева е включен в програмата на 12-ия международен кино-литературен фестивал „Синелибри“, който тази година се провежда под мотото „Цивилизация на зрелището“.

Историята е насочена към детската публика и проследява момиче, което разбира, че на осмия си рожден ден ще изгуби способността си да фантазира. Пред „Хоризонт“ на Българското национално радио Евгения Танева описва филма като „история за вярата в невъзможното и фантастичното, което всяко дете носи в себе си“.

Среща с екипа и куиз след прожекцията

След прожекцията в „Топлоцентрала“ зрителите ще могат да разговарят с екипа на филма. Предвидена е и куиз игра с подаръци и изненади, организирана в партньорство с образователната платформа „Уча.се“. Прожекцията е насрочена за 17:00 часа.

„Хана на 7 и половина“ е една от четирите български екранизации, включени в тазгодишното издание на „Синелибри“. Сред акцентите на фестивала е връзката между литературата и киното, а детската комедия на Танева е предназначена за най-малките зрители и техните семейства.

Следва представяне в Пловдив

Официалното представяне на филма в Пловдив е насрочено за 6 ноември. И там е предвиден разговор с публиката след прожекцията.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg