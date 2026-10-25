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„Хана на 7 и половина“ с премиера в „Топлоцентрала“

„Хана на 7 и половина“ с премиера в „Топлоцентрала“

25 Октомври, 2026 08:14 327 0

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  • синелибри-
  • българско кино-
  • детски филми

Детската комедия на Евгения Танева е част от програмата на „Синелибри“. След прожекцията са предвидени среща с екипа и куиз за публиката

„Хана на 7 и половина“ с премиера в „Топлоцентрала“ - 1
Снимка и видео: М. Богданова (с)
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българската детска комедия „Хана на 7 и половина“ ще има премиера в София на 25 октомври в „Топлоцентрала“. Филмът на режисьорката Евгения Танева е включен в програмата на 12-ия международен кино-литературен фестивал „Синелибри“, който тази година се провежда под мотото „Цивилизация на зрелището“.

Историята е насочена към детската публика и проследява момиче, което разбира, че на осмия си рожден ден ще изгуби способността си да фантазира. Пред „Хоризонт“ на Българското национално радио Евгения Танева описва филма като „история за вярата в невъзможното и фантастичното, което всяко дете носи в себе си“.

Среща с екипа и куиз след прожекцията

След прожекцията в „Топлоцентрала“ зрителите ще могат да разговарят с екипа на филма. Предвидена е и куиз игра с подаръци и изненади, организирана в партньорство с образователната платформа „Уча.се“. Прожекцията е насрочена за 17:00 часа.

„Хана на 7 и половина“ е една от четирите български екранизации, включени в тазгодишното издание на „Синелибри“. Сред акцентите на фестивала е връзката между литературата и киното, а детската комедия на Танева е предназначена за най-малките зрители и техните семейства.

Следва представяне в Пловдив

Официалното представяне на филма в Пловдив е насрочено за 6 ноември. И там е предвиден разговор с публиката след прожекцията.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg


София / България
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