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Фабио Перверси от Matia Bazar: DARA може да пренесе България по света
  Тема: Известни личности

Фабио Перверси от Matia Bazar: DARA може да пренесе България по света

25 Октомври, 2026 08:27 467 6

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  • фабио перверси-
  • matia bazar-
  • евровизия 2026-
  • българска музика

Музикантът сравни възможния международен успех на DARA с влиянието на италианската група

Фабио Перверси от Matia Bazar: DARA може да пренесе България по света - 1
Кадър: TV2
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Песента и сцената трябва да работят заедно, ако един артист иска да стигне до международна публика. Така Фабио Перверси от италианската група Matia Bazar обясни как според него се изгражда успешен музикален проект и даде DARA като пример за изпълнител, който има потенциал да представя България извън страната.

„Както Matia Bazar пренесе Италия по целия свят, смятам, че същото може да се случи и с българската музика“, каза Перверси, визирайки Дарина Йотова – DARA. Той определи изпълнителката като много добре подготвен професионалист с убедително сценично присъствие.

Перверси посочи, че впечатлението му от DARA не се дължи само на песента. По думите му значение имат и цялостната постановка, сценографията и начинът, по който артистът присъства на сцената. Той определи нивото на конкурса като много високо и изрази удовлетворение, че след победата на България Евровизия ще се проведе в Бургас през 2027 г. Победата на DARA с песента „Бангаранга“ беше потвърдена и от Европейския съюз за радио и телевизия.

Опитът на Matia Bazar

Италианската група печели фестивала в Сан Ремо през 1978 г., но Перверси отбелязва, че формацията не изпълнява често на живо песента, с която печели конкурса. Според него предимството на Matia Bazar е именно в големия каталог, който позволява избор между много композиции, а не зависимост от един-единствен хит.

„Винаги сме се стремили да предаваме любовта чрез песните си. Това са песни, които никога не залязват“, заяви музикантът. Той призна, че подреждането на концертния репертоар е трудно, защото отделните песни са свързани с различни периоди от историята на групата.

Като продуцент Перверси се стреми да съхранява мелодията и хармонията на старите композиции, но да им придава звучене, което да достигне и до по-младата публика. Той даде за пример ремикс на Боб Синклер по песен на Matia Bazar, записана през 1985 г. Според Перверси продукцията е събрала около 1,5 милиона слушания в Spotify, а при излизането на сингъла броят на слушателите е достигнал 3,5 милиона.

Мечта за Сан Ремо

Перверси каза, че иска Matia Bazar отново да бъде част от фестивалния живот на Италия и да получи възможност да представи музиката си на Евровизия. Наред с това той сподели лична мечта, свързана с България.

„Много би ми харесало да мога да занеса частица от България на сцената на Сан Ремо“, каза музикантът.

Източници: bgnes.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 1 Отговор
    А бе, по грозна снимка на Дара не можахте ли да изберете?
    Упс........ извинете........тя изглежда си е така по фабрични настройки.....

    08:36 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анджо

    1 1 Отговор
    Тука си ни е хубаво, каде ще ни пренасят.😂😂😂😜

    08:39 25.10.2026

  • 4 Сандо

    0 0 Отговор
    Колко е жалко и тъжно,че в България вече е лишена от италианската музика.Англосаксите ще убият културата на много народи.А Матиа базар идваха в България,имаха рецитал на Златния Орфей,легендарна група,каквито бяха и Пух,Рики и Повери и много,много други италианци.

    08:42 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Васил

    0 0 Отговор
    И какво ще пренесе корупцията и картелите????

    09:01 25.10.2026