Георги Христов се завръща на софийската сцена след две години и половина отсъствие. Певецът ще представи концерта „Черно и бяло – 40 години“ на 24 ноември в зала 1 на НДК, като в програмата ще има както познати хитове, така и нови песни.

Поводът е юбилеят на една от най-разпознаваемите композиции в кариерата му. „Черно и бяло“ прозвучава за първи път в българския ефир през 1986 г., а четири десетилетия по-късно Христов посвещава на песента концерт и предстоящо турне през 2027 г.

Нели Рангелова ще бъде специалният гост

На сцената в НДК Георги Христов ще бъде с Нели Рангелова. Двамата ще изпълнят дуета „Когато се огледам в очите ти“, който певецът определя като любим на публиката, въпреки че не звучи често в радио- и телевизионния ефир.

„Ще изпея много от големите си хитове, които няма начин публиката да не поиска“, казва Христов. Той обещава и песни, които не включва във всеки концерт, както и премиери на нови заглавия.

Песен, чакала 30 години за своята мелодия

Сред новите композиции е „И ще продам“. Текстът е написан от Христов за албума „Майчице“, издаден през 1995 г. Певецът разказва, че в продължение на 30 години е търсил човек, който да създаде музика, отговаряща на представата му за песента.

Това успява да направи младият композитор Марио Кръстев. Христов определя съчетанието между текста и мелодията като „фантастично“ и казва, че песента ще види бял свят на концерта.

Друга композиция обаче няма да бъде изпълнена. Това е „На майка ми“ – песен, чийто текст Христов пише след смъртта на майка си през 2017 г. Мелодията е създадена години по-късно, но певецът признава, че все още не може дори да прочете текста, без да се разплаче.

„Не мога дори да прочета текста, без да се разплача, камо ли да изпея песента“, казва Георги Христов.

В процес на подготовка е и песен по последен текст на Иван Тенев. Музиката е на Димитър Гетов, но композицията няма да бъде готова за концерта. Христов иска първо да я изпипа, а след това да я представи като почит към Тенев.

„Публиката трябва да си тръгне щастлива“

За Георги Христов един концерт има смисъл, когато музиката е изпята изцяло на живо, а публиката си тръгва удовлетворена. Той определя перфекционизма като предимство за слушателите, но и като изпитание за самия него.

„Ако спре да го има това вълнение, въобще няма да се кача на сцената“, казва певецът за чувството преди излизане пред публика.

Христов признава, че има какво да доказва – не на колегите си, а на публиката и на себе си. „Много е лесно да станеш някой, но е много трудно да останеш“, казва той и добавя, че всяка нова песен е опит да запази връзката със своите слушатели.

Певецът започва да се занимава с музика още на петгодишна възраст. Днес той казва, че би избрал сцената отново, дори ако трябва да жертва спокойствието и личния си живот. За него следващата нова песен остава и следващата голяма мечта.

Източници: 24chasa.bg