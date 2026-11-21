В един час по пеене в Ловеч през 1901 г. Панайот Пипков прочита стихотворението на Стоян Михайловски за светите братя Кирил и Методий и веднага започва да записва мелодията на дъската. Така се ражда музиката към „Върви, народе възродени“ – песента, която повече от век звучи на училищни тържества и празници на българската просвета.

По спомена на самия композитор написването на музиката за четири еднородни гласа отнема не повече от 15 минути. Песента е изпълнена за първи път в Ловеч на 11 май 1901 г., а постепенно се превръща в химн на българската просвета и култура.

От театралната сцена до Милано

Панайот Пипков е роден на 21 ноември 1871 г. в Пловдив. Израства в музикално семейство, свири на цигулка и пиано, пее и още като младеж се включва в театрални трупи. Участва в театър „Основа“, Столичната драматична трупа и „Сълза и смях“, където се занимава и с музикалната част на представленията.

Артистите от „Сълза и смях“ му помагат да замине за Италия. Между 1893 и 1895 г. Пипков учи музика в Милано. След завръщането си в България е диригент на музикални дружества във Варна и Русе, а през 1900 г. приема работа като учител по музика в Ловеч.

В града той създава ученически, църковен и смесен граждански хор, организира концерти и обучава учениците на нотно писмо и хорово пеене. Именно там написва голяма част от училищните си песни, по-късно събрани в три сборника.

Композитор на песни, оперети и маршове

„Върви, народе възродени“ е най-популярната творба на Панайот Пипков, но не изчерпва неговото наследство. Той създава музиката към „Сладкопойна чучулига“, „Когато бях овчарче“ и „Де е България“, пише хорови песни, маршове за духови оркестри, клавирни пиеси и театрална музика.

Пипков е автор и на детските оперети „Деца и птички“ и „Щурец и мравка“. Втората съдържа „Сладкопойна чучулига“ – песен, превърнала се в част от детския репертоар на поколения българи. През 1927 г. композиторът завършва операта „Загорка“. Творческият му път включва още драматични произведения, стихове и публицистика.

Паралелно с композирането Пипков работи като учител, диригент, хормайстор и капелмайстор. Ръководи музикални състави, служи като капелмайстор на 34-ти пехотен Троянски полк, дирижира в Свободния театър, а по-късно е хормайстор на Народната опера и музикант в Софийския драматичен театър.

Паметта за него

Синът му, композиторът Любомир Пипков, го описва като „ентусиазиран, пламенен творец, на когото се отдаваха много неща в изкуството“. Панайот Пипков умира на 25 август 1942 г. в София, но музиката му продължава да живее в училищата, хоровете и празничния календар на България.

Утвърдената дата на рождението му е 21 ноември 1871 г. През 2026 г. Държавният архив в Ловеч представи документ, в който е записано, че композиторът е роден на 20 ноември 1872 г. Разминаването е отбелязано като исторически въпрос, докато в публичната културна памет годишнината се свързва с общоприетата дата от 1871 г.

Източници: archives.bnr.bg, bnrnews.bg, bta.bg