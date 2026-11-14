Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“

Филипините спечелиха първото издание на „Евровизия Азия“. Кармел триумфира с песента „Sobra-Sobra“, след като получи 93 точки от националните журита и 118 точки от зрителския вот.

Историческият финал се проведе в Банкок, Тайланд, на сцената на One Bangkok Forum. В конкурса участваха представители на 11 държави – Виетнам, Камбоджа, Лаос, Монголия, Бутан, Филипините, Бангладеш, Тайланд, Южна Корея, Непал и Малайзия.

Комбиниран вот определи победителя

Крайното класиране беше формирано чрез комбиниран вот. Националните журита имаха 50% тежест, а останалите 50% зависеха от гласовете на публиката. Зрители от цял свят можеха да участват, но нямаха право да подкрепят представителя на собствената си държава.

Кармел спечели вота както на журитата, така и на зрителите. Победата му осигури и участие като първи гост-изпълнител на „Евровизия 2027“ в Бургас.

DARA беше сред специалните гости

Сред специалните гости на първото издание бяха българската певица DARA и тайландският певец и актьор Джеф Сатур. DARA изпълни специална версия на „Bangaranga“ – песента, с която спечели „Евровизия“ във Виена през май 2026 г. Тя представи и новоиздадената песен „Bad Idea“.

„Евровизия Азия“ е нов международен музикален конкурс, създаден по модела на европейската „Евровизия“. Първото му издание премина под посланието „Потопете се в ослепителните светлини на Банкок 2026“.

Китай и Япония може да участват през 2027 г.

Китай и Япония са водили разговори за участие в първия конкурс, но не са успели да се включат. По думите на изпълнителния продуцент Асаф Блечер преговорите с телевизионните оператори на двете страни са продължили след крайния срок за подготовка.

„Много, много оптимистичен съм“, че както Китай, така и Япония ще се включат в изданието през 2027 г., заяви Асаф Блечер.

Азиатската версия на конкурса ще се различава от европейската и по правилата за домакинство. Спечелилата държава няма автоматично да получи правото да организира следващото издание.