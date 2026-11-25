На 4 декември Михаела Филева ще издаде първата винилова плоча в кариерата си. „THE CONCERT — with Symphony Orchestra“ събира на двоен винил 19 песни, записани на живо по време на концерта ѝ с Врачанската филхармония в зала 1 на НДК, дирижиран от Максим Ешкенази.

Проектът поставя поп песните на Филева в симфонична рамка и включва дуети с Мими Николова, Графа и Дара Екимова. Сред записите са „Опасно близки“, „И аз съм тук“ и „Инкогнито“.

Двоен винил с концертни записи

Лимитираното издание е с разгъваща се обложка и лично писмо от певицата към почитателите ѝ. Филева описва концерта като сбъдване на желание, което отдавна свързва двата основни музикални свята в творчеството си.

„Мечтаех да срещна двата музикални свята, които обичам най-силно - поп музиката и симфоничния звук“, споделя Михаела Филева.

По думите ѝ преживяването продължава да живее чрез публиката и след края на концерта. Виниловият албум превръща сценичното изпълнение в колекционерско издание, което може да бъде съхранявано и слушано извън концертната зала.

Срещи с почитатели в три града

Премиерата ще бъде последвана от срещи с почитатели в музикални магазини. Филева ще бъде в Бургас на 6 декември, в Пловдив на 7 декември и в София на 12 декември. Феновете ще могат да се срещнат с нея и да получат автограф върху своята плоча.

„THE CONCERT — with Symphony Orchestra“ ще се разпространява от Warner Music чрез „Орфей Мюзик“. Албумът може да бъде предварително поръчан онлайн, а официалното му излизане е насрочено за 4 декември.

Източници: actualno.com