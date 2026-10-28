SoFest 2026 събира Иво Димчев, Милица Гладнишка и Тома

Пет вечери с различни музикални и сценични формати ще предложи есенното издание на SoFest 2026. Фестивалът ще се проведе от 11 до 15 ноември в City Stage в София, като програмата започва всяка вечер в 19:30 часа. Събитието е включено в раздел „Значими събития“ на Календара на културните събития на Столична община за 2026 г.

Откриването е на 11 ноември с концерт на Иво Димчев. Артистът ще излезе на сцената с Боил Каранейчев – бас, Александър Христов – китара, Адриан Николов – барабани, и Мартин Бодуров – тромпет. Програмата му е изградена от авторски песни и пърформанс, а участието ще бъде първият му концерт след появата му в официалната шоукейс програма на WOMEX 2026 в Лас Палмас де Гран Канария.

Джаз, ска и боса нова

На 12 ноември британската група Jazz Dynamos ще се срещне на една сцена с българската формация Lady & Gents. Jazz Dynamos работят с популярни песни, преработени в стилове като боса нова и самба, докато Lady & Gents съчетават джаз със ска и ранни ямайски музикални влияния. Организаторите представят вечерта като възможност за общо изпълнение и импровизация между двете групи.

Петъчната програма, на 13 ноември, е отредена за „Иван и Андрей НЕОФИШЪЛ LIVE“. Сцената ще бъде превърната в студио за живо издание на интернет формата. Водещите ще обсъдят темата „Work-Life balance – възможен ли е в България?“, а посетителите ще могат да задават въпроси и да се включат в предизвикателства.

От операта до българския рок

На 14 ноември Милица Гладнишка и Мишо Йосифов Секстет ще представят концерт-спектакъла „Да хвърлим операта в джаза“. В него оперни арии, мелодии от анимационни филми и популярни джаз теми ще бъдат преработени в обща сценична програма. Сред оперните произведения, включени в проекта, са мотиви от „Кармен“, „Вълшебната флейта“ и „Севилският бръснар“, както и музика от балета „Ромео и Жулиета“.

Финалът на фестивала е на 15 ноември с концерт на Тома Здравков, Жени Лечева и Иван Лечев. Тома ще бъде с Ангел Дюлгеров, Иван Йорданов-Чери, Борислав Бояджиев-Борче, Кирил Кожушков и Пламен Денчев, като в програмата са включени и неиздавани песни от нов албум.

Жени Лечева ще представи свои авторски композиции в самостоятелен сет. На сцената с нея ще бъдат Иван Лечев, Росен Ватев, Стефан Стефанов и Христо Михалков. Така петдневната програма ще завърши с вечер, в която се срещат рок, авторска музика и джазови влияния.

SoFest 2026 се провежда с подкрепата и под патронажа на Министерството на културата и на кмета на Столична община – Васил Терзиев. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община в раздел „Значими събития“ 2026.

Източници: sofest.art, kupibileti.bg