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Рут Колева, Камелия Тодорова и Милица Гладнишка ще изнесат общ концерт във Велико Търново

Рут Колева, Камелия Тодорова и Милица Гладнишка ще изнесат общ концерт във Велико Търново

21 Август, 2026 13:31 638 4

  • рут колева-
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  • милица гладнишка-
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  • велико търново

Оркестърът на великотърновския Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ с диригент Ганчо Ганчев ще се присъедини към дамите на сцената

Рут Колева, Камелия Тодорова и Милица Гладнишка ще изнесат общ концерт във Велико Търново - 1
Снимка: Entase
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Рут Колева, Камелия Тодорова и Милица Гладнишка се събират за съвместен концерт във Велико Търново, представящ различните лица и красотата на джаза през три поколения и три ярки артистични почерка. Това съобщиха организаторите на събитието, което ще се проведе на 10 септември в Летния театър на старата столица.

Програмата съчетава предимно авторски композиции от репертоара на изпълнителките с внимателно подбрани джаз класики в специални аранжименти за вечерта. На сцената с трите вокалистки ще излезе и оркестърът на великотърновския Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ с диригент Ганчо Ганчев.

Концертът, озаглавен Ladies of Jazz, е среща между опит, характер и съвременно звучене, показваща джаза във всичките му нюанси, посочиха още организаторите.

Рут Колева, Камелия Тодорова и Милица Гладнишка ще изнесат общ концерт във Велико Търново


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много смешно

    7 0 Отговор
    Събрали се три пресечки да пеят джаз

    13:42 21.08.2026

  • 2 Механик

    4 0 Отговор
    Безплатно да ми пеят у дома в тоалетната, водата ще "дръпна" и ще се приключи.

    13:52 21.08.2026

  • 3 Ама

    2 0 Отговор
    и Гладнишка ли е певица?

    14:40 21.08.2026

  • 4 ИВАН

    3 0 Отговор
    Съжалявам, ама за нищо не стават и трите скици, нямат нито физическа, още по малко пък духовна красота.

    14:52 21.08.2026