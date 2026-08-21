Рут Колева, Камелия Тодорова и Милица Гладнишка ще изнесат общ концерт във Велико Търново

Рут Колева, Камелия Тодорова и Милица Гладнишка се събират за съвместен концерт във Велико Търново, представящ различните лица и красотата на джаза през три поколения и три ярки артистични почерка. Това съобщиха организаторите на събитието, което ще се проведе на 10 септември в Летния театър на старата столица.

Програмата съчетава предимно авторски композиции от репертоара на изпълнителките с внимателно подбрани джаз класики в специални аранжименти за вечерта. На сцената с трите вокалистки ще излезе и оркестърът на великотърновския Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ с диригент Ганчо Ганчев.

Концертът, озаглавен Ladies of Jazz, е среща между опит, характер и съвременно звучене, показваща джаза във всичките му нюанси, посочиха още организаторите.