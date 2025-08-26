Филм за Иво Димчев получи специална награда на кинофестивала в Сараево (ВИДЕО)

Певецът Иво Димчев, който открай време се отличава със своята екстравагантност и уникален стил, отбеляза триумф в столицата на Босна и Херцеговина - Сараево.

Филмът на Кристина Николова „В ада с Иво“ (In Hell With Ivo), който проследява историята певеца с невероятни гласови данни, взе специалната награда на журито за документално кино на завършилия вече кинофестивал в Сараево.

„Председателят на журито Блейк Левин от Лос Анджелис казал снощи на Криси, че от години гледа по няколко документални филма на ден, но такова нещо не е виждал. Другата седмица пускат билети за бг премиерата на филма в Дом на киното през септември... Ще взема ПАК да ида да го видя, ако свършим по-рано репетициите за концерта в зала 1“, сподели в социалните мрежи самият Иво Димчев преди дни. Днес само в рамките на час половината от билетите са изкупени, а изпълнителят казва, че през следващата година няма планове отново да има прожекция на филма.

Филмът, чиято световна премиера бе на 9 май в Мюнхен, разказва за Иво Димчев, който създава провокативни спектакли, смело използвайки темата за нестандартната сексуалност и идентичност. А историята по създаването му разказа самият артист в социалните мрежи.

„Аз не разбирам много от кино, но помня ясно, че една от причините да започна с домашните концерти в началото на пандемията е, защото знаех, че тези интимни концерти имат кинематографична стойност. Именно затова, когато монтирах първите няколко песни от тези концерти, винаги включвах стълбите, посрещането, лицата на домакините, стаите.

След няколко такива видеа в социалките и ютюб Криси ми писа с предложението да направим филм. Аз се съгласих, защото си мислех, че това ще е просто една чудесна реклама за музиката ми. След това нещата се развиха и пандемичните концерти станаха малка част от цялата история. Вътре влезе личният ми живот, семейството, спектаклите, работата ми с публиката, политиката и, разбира се, музиката.

Стана адски сложно... Толкова сложно, че на няколко пъти спирах проекта и решавах, че такъв филм няма да има. След месеци започвахме наново. Много монтажисти се опитаха да "ме подредят" и не им се получи. И спирахме, и започвахме отначало. И така минаха 5 години“.

Иво разкрива, че на финала са имали 300 часа материал + над 100 часа архив.

„Хиляди разговори, чатове, безсънни нощи, успокоителни, приспивателни, докато най-сетне април 2025 имахме вариант, с който и аз, и Криси бяхме доволни. Вариант без компромиси нито от моя, нито от нейна страна.

И тази супер важна награда на журито в Сараево е доказателство, че всичко, през което минахме с Криси, е било неизменна и необходима част от пътя на този филм. Мисля, че In Hell with Ivo е филм за разликата и любовта. За това как различията между хората могат да бъдат повод не само за война, а за изкуство, песен, разговор или дори за смях. За това, че различията ни могат да бъдат дори повод за още по-голяма грижа един към друг.