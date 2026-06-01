Звездно, емоционално и запомнящо се премина пролетното издание на SoFest 2026

Кайл Истууд откри петнадесетото издание на култовия фестивал. Световно известният басист и композитор избра да посети за първи път Балканите и да представи последният си проект именно на сцената на SoFest. В “Eastwood by Eastwood” синът на Клинт Истууд изпълни саундтраци от филми на великия актьор и потопи зрителите в света на двама творци, които освен семейна връзка споделят и една и съща страст - киното и музиката. Изкусните, докосващи мелодии предизвикаха бурни аплаузи от фенове, дошли от различни краища на страната.

Грандиозен успех предизвика и концертът на артисти, чието творчество надскача музикалната си стойност и става световно явление - Теодосий Спасов и Мирослав Тадич. Гостите на SoFest имаха честта да са първите, които се насладиха на невероятно съчетание от различни стилове включително барок, фламенко и рок. Неочакваните импровизации, поднесени с впечатляваща виртуозност от Маестро Спасов, обичаният босненски китарист и американската виолистка Ивет Холцварт разпали меломаните. Премиерният проект на Теодосий Спасов и „BalkanAmericana” вдигна на крака екзалтиралата публика.

Още един български феномен избра SoFest, за да отпразнува своя юбилеен моноспектакъл. Безподобният майстор на вътрешния диалог Мариус Куркински отбеляза 10 годишнината на „Черното пиле”. Превъплъщавайки се в различни герои, от разказите на Николй Хайтов неповторимият актьор ни разкри непознати аспекти на българската душа. Мащабните и плътни образи предизвикаха в публиката диаметрални чувства и обогатяващи преживявания. С присъщата си лекота и завладяваща емоция Мариус Куркински събуди неподозирани вълнения и дълбок поклон от почитателите си.

Четвъртата вечер на фестивала беше поредна провокация на сетивата. Провокация, предизвикана от характерната чувствителност, в песните на индирок групата „Остава”. Фронтменът със специфичен тембър Свилен Ноев докосна със своите лични, дълбоко човешки послания. Публиката танцува и припява не само на емблематичните песни, на една от най-разпознаваемите български банди, но и на хитовете от последния им албум. До среднощните часове феновете не успяха да се разделят с нежния, неподражаем свят на „Остава”.

Възпламеняващо, но и с много усмивки бе закрито пролетното издание на SoFest. Последната вечер предложи две събития изпълнени с много музика и Любов във всичките ѝ проявления. Под акомпанимента на доказалите се композитори Милен Кукошаров и Наско Попов зрителите се докоснаха до великолепните текстове „За Любовта” на Яна Борисова. Специално за фестивала талантливата авторка беше създала монолози за най-съкровените чувства в човешката душа, но поднесени с дълбок хумор и самоирония. Красивите слова, изречени от четирима от най-популярните български актьори - Силвия Петкова, Петър Антонов, Христо Пъдев и Петър Дочев предизвикаха сълзи от смях, в многобройната публика.

Достоен завършек на нощта бе дългоочакваната среща на изявени автори от различни държави, но с обща муза - джаза. Вдъхновяващите композиции на „Hadzimanov&Zahariev Quartet” бяха поднесени с много вкус и вълнуващи импровизации. Пиесите им, изследващи пространството на звука и тишината провокираха и завладяха почитателите на стойностната музика.

Звездно, емоционално и запомнящо премина петнадесетото издание на SoFest.

Но след по-малко от месец, на 18-ти юни предстои нова среща, сред уюта и зеленината на Кино Кабана.

Билети за SoFest Summer може да намерите на https://sofest.art/tickets/ в мрежата на Ивентим, в ГрабоБГ и в КупиБилети, които все още са с промоционални предложения.

За повече информация следете сайта на SoFest - https://sofest.art/ и страниците на фестивала ввъв фейсбук - https://www.facebook.com/SoFestSofia/ и в инстаграм - https://www.instagram.com/sofest_sofia/.

SoFest 2026 преминава с подкрепата и под патронажа на Министерството на културата и на кмета на Столична община - Васил Терзиев. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община в раздел „Значими събития“ 2026.