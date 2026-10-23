Моделът на „Момичето с ябълки“ на Майстора се срещна с портрета си 83 г. по-късно (СНИМКИ)

Повече от осем десетилетия след като застана пред статива на Владимир Димитров – Майстора, Боянка Аракчиева отново позира с ябълки в ръце, информира БНР. 90-годишната жена се срещна със своя детски образ в Градската художествена галерия „Петко Задгорски“ в Бургас, където картината „Момиче с ябълки“ е сред водещите творби в колекцията.

Портретът е създаден през 1943 г. в родното на Аракчиева село Шишковци. Тогава тя е била ученичка. В продължение на няколко дни – от 1 до 5 октомври – всяка сутрин е била освобождавана от първия учебен час, за да може Майстора да работи при естествената слънчева светлина.

Аракчиева си спомня, че художникът наблюдавал внимателно светлината и държал както хората, така и плодовете в картините му да бъдат осветени по определен начин.

„Човек ли ще рисува, ябълка, грозде ли – трябваше да е огряно от слънчеви лъчи. Той заставаше с гръб към тях и поемаше образа. Разказвал ми е, че се събува бос, че най-добре го зарежда тази росица“, разказва Боянка Аракчиева.

Тя описва Майстора като човек, който използвал умалителни думи и се вглеждал в малките подробности. Споменът ѝ за работата върху портрета е свързан не само с позите, но и с начина, по който художникът представял творбите си пред хората.

На селски празници Майстора подреждал готовите картини без рамки край дуварите на къщите. Така всеки минувач можел да ги разгледа. При един от тези случаи Боянка застанала до своя портрет и чула съседи да възкликват, че това е „нашата Боянка“.

На 22 септември тази година Боянка Аракчиева навърши 90 години. Срещата ѝ с картината в Бургас събра в един кадър детския образ от 1943 г. и жената, която го е съхранила в спомените си през целия си живот.

„Майстора ще остане като един светец, изпратен от небето, отнякъде да нарисува кюстендилските красоти, шишковските красоти, кюстендилските моми и невести и деца“, казва неговият емблематичен модел.