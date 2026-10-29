Дени Лейн: гласът, който свърза Moody Blues и Wings

Преди името му да се свърже с Пол Маккартни, Дени Лейн вече е дал гласа си на една от най-разпознаваемите песни на британския рок. Роден като Брайън Фредерик Хайнс в Бирмингам на 29 октомври 1944 г., той е сред основателите на The Moody Blues и водещ вокалист на ранната формация.

Големият пробив идва през 1964 г. с „Go Now“ – песен, изпята от Лейн и превърнала се в първия голям хит на групата. Тя достига първо място във Великобритания и десето място в американската класация. Меланхоличният вокал на Лейн превръща записа в отличителния момент от първия период на The Moody Blues.

От The Moody Blues към нова група с Маккартни

Лейн напуска The Moody Blues през 1966 г., когато групата започва да променя музикалната си посока. Следват самостоятелни записи и работа с различни музиканти, включително с формацията Balls и Ginger Baker’s Air Force.

През 1971 г. той приема поканата на Пол и Линда Маккартни да се присъедини към новата им група Wings. Така Лейн се оказва в необичайна позиция – не просто нает музикант, а съосновател и единственият постоянен член на Wings, освен семейство Маккартни, през цялото съществуване на групата.

Лейн участва във всички студийни албуми на Wings между 1971 и 1981 г. Свири на китара, бас и клавишни, пее водещи и беквокали и има авторски принос към репертоара. В „Band on the Run“ е съавтор на „No Words“, а в „Wings at the Speed of Sound“ получава по-видимо място с „Time to Hide“.

Песента, написана за шотландския бряг

Най-големият му авторски успех с Wings е „Mull of Kintyre“, написана заедно с Маккартни. Песента е посветена на полуостров Кинтайър в Шотландия, където Маккартни притежава ферма, и включва участието на духов оркестър от Кембълтаун.

Издадена през 1977 г., „Mull of Kintyre“ става първият сингъл на Wings, достигнал номер едно във Великобритания. В продължение на години тя е сред най-продаваните сингли в историята на британската музика. Официалната дискография на Маккартни посочва Лейн като част от основното трио в записа заедно с Пол и Линда.

Краят на Wings и последните години

Лейн напуска Wings през 1981 г. след отмененото японско турне на групата и финансовите загуби, последвали ареста на Маккартни за притежание на канабис. След това продължава със солова кариера, издава албуми и концертира с репертоар от периодите си в The Moody Blues и Wings. Последният му солов албум е „The Blue Musician“ от 2008 г.

Дени Лейн умира на 5 декември 2023 г. във Флорида на 79 години. Пол Маккартни го определя като „голям талант с чудесно чувство за хумор“, който винаги е бил готов да помага на другите. През 2018 г. Лейн е приет в Залата на славата на рокендрола като член на The Moody Blues – признание, което събира в едно двете най-важни групи в кариерата му.

Източници: theguardian.com, washingtonpost.com, latimes.com