Пол Маккартни с важна забележка към биографичния филм за The Beatles

Пол Маккартни има една конкретна забележка към предстоящия биографичен филм за The Beatles – начина, по който е представен ръстът му спрямо този на Джон Ленън. Музикантът разказа за това в подкаста на Ейми Полър „Good Hang“.

Четирисерийният проект на режисьора Сам Мендес трябва да излезе през април 2028 г. Всеки от филмите ще бъде посветен на един от членовете на британската група. Пол Мескал ще изиграе Маккартни, Харис Дикинсън ще бъде Джон Ленън, Джоузеф Куин ще изпълни ролята на Джордж Харисън, а Бари Кеоган ще се превъплъти в Ринго Стар.

Забележката към образа на Маккартни

Маккартни е заявил, че е бил приблизително на една височина с Ленън и Харисън, докато Ринго Стар е бил малко по-нисък. По думите му обаче в няколко продукции за The Beatles неговият образ е представян като по-нисък от останалите членове на групата.

„И ето че отново Мескал е по-нисък от актьора, който играе Джон“, е казал Маккартни, цитиран от The Independent. Той е допълнил, че за разликата е разбрал, след като Сам Мендес му е изпратил снимка от снимачната площадка.

Кадърът е бил направен в деня, когато четиримата актьори са пресичали „Аби Роуд“ – сцена, предназначена да пресъздаде емблематичната обложка на албум на The Beatles.

„И образът на Пол беше забележимо по-нисък“, е казал Маккартни.

Забележката е била поднесена с чувство за хумор, но музикантът не за първи път обръща внимание на начина, по който екранът променя отношенията между членовете на групата. Въпросът с ръста му се превръща в детайл, който според самия Маккартни отново е намерил място в новата продукция.

Четири филма за една група

Филмовият проект на Мендес ще разкаже историята на The Beatles през четири отделни гледни точки – по една за Маккартни, Ленън, Харисън и Стар.

Източник: independent.co.uk