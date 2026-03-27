Сър Пол Маккартни пуска нов албум след 5-годишна пауза

Британският музикант и бивш член на Бийтълс Пол Маккартни обяви първия си солов албум от пет години насам, озаглавен „Момчетата от Дънжън Лейн“. Новината бе обявена на уебсайта на изпълнителя.

Макартни записва 18-ия си студиен албум до голяма степен сам, както направи и в дебютния си албум от 1970 г. „Маккартни“. В песните изпълнителят ще сподели спомени за фронтмена на Бийтълс Джон Ленън и родната си улица "Фортлин Роуд".

„Живеех в район, наречен Спийк – беше доста работническа зона. Нямахме почти нищо, но това нямаше значение, защото хората около нас бяха прекрасни и беше лесно да пренебрегнем колко малко имаш“, каза музикантът.

Улица "Дънжън Лейн", съседна на "Фортлин Роуд", днес води до летище "Джон Ленън".

През ноември Пол Маккартни издаде беззвучна песен в знак на протест срещу изкуствения интелект.