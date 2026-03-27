Сър Пол Маккартни пуска нов албум след 5-годишна пауза

Сър Пол Маккартни пуска нов албум след 5-годишна пауза

27 Март, 2026 09:26 880 5

Макартни записва 18-ия си студиен албум до голяма степен сам

Сър Пол Маккартни пуска нов албум след 5-годишна пауза - 1
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британският музикант и бивш член на Бийтълс Пол Маккартни обяви първия си солов албум от пет години насам, озаглавен „Момчетата от Дънжън Лейн“. Новината бе обявена на уебсайта на изпълнителя.

Макартни записва 18-ия си студиен албум до голяма степен сам, както направи и в дебютния си албум от 1970 г. „Маккартни“. В песните изпълнителят ще сподели спомени за фронтмена на Бийтълс Джон Ленън и родната си улица "Фортлин Роуд".

„Живеех в район, наречен Спийк – беше доста работническа зона. Нямахме почти нищо, но това нямаше значение, защото хората около нас бяха прекрасни и беше лесно да пренебрегнем колко малко имаш“, каза музикантът.

Улица "Дънжън Лейн", съседна на "Фортлин Роуд", днес води до летище "Джон Ленън".

През ноември Пол Маккартни издаде беззвучна песен в знак на протест срещу изкуствения интелект.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 как му е

    3 1 Отговор
    третият стълб на пенцията ?

    Коментиран от #4

    09:27 27.03.2026

  • 2 дрън,дрън.

    3 5 Отговор
    Пак свърши парите.Да,Пол и Джон бяха групата.Другите двамата бяха допълнение и случайници на съдбата.За няма и пет години забогатяха с помощта на импресариото-евреин и желязната завеса.Скараха се,завидяха си един на друг и се разделиха.Същата съдба като АББА с тази разлика,че те изкараха по дълъг период и бяха наистина велики изпълнители.Винаги се усмихвам на титлата "сър".

    09:48 27.03.2026

  • 3 Старчо

    2 2 Отговор
    Жалко, че е загубил вече гласа си!

    09:49 27.03.2026

  • 4 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "как му е":

    Простак 300%

    09:49 27.03.2026

  • 5 Велик музикант

    3 1 Отговор
    Здраве и дълъг живот.

    09:53 27.03.2026