Сър Пол Маккартни пуска нов албум след 5-годишна пауза

Британският музикант и бивш член на Бийтълс Пол Маккартни обяви първия си солов албум от пет години насам, озаглавен „Момчетата от Дънжън Лейн“. Новината бе обявена на уебсайта на изпълнителя.
Макартни записва 18-ия си студиен албум до голяма степен сам, както направи и в дебютния си албум от 1970 г. „Маккартни“. В песните изпълнителят ще сподели спомени за фронтмена на Бийтълс Джон Ленън и родната си улица "Фортлин Роуд".
„Живеех в район, наречен Спийк – беше доста работническа зона. Нямахме почти нищо, но това нямаше значение, защото хората около нас бяха прекрасни и беше лесно да пренебрегнем колко малко имаш“, каза музикантът.
Улица "Дънжън Лейн", съседна на "Фортлин Роуд", днес води до летище "Джон Ленън".
През ноември Пол Маккартни издаде беззвучна песен в знак на протест срещу изкуствения интелект.
1 как му е
Коментиран от #4
09:27 27.03.2026
2 дрън,дрън.
09:48 27.03.2026
3 Старчо
09:49 27.03.2026
4 Ха ХаХа
До коментар #1 от "как му е":Простак 300%
09:49 27.03.2026
5 Велик музикант
09:53 27.03.2026