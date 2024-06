Пол Маккартни пуска албум с 16 неиздавани парчета от 1974 г. ВИДЕО

Пол Маккартни издава албума One Hand Clapping, записан с групата "Уингс" през 1974 г., съобщи АП, цитирана от БТА. Подобно на много други музиканти Маккартни изпразва "трезорите" с неиздавани досега песни.

Компилацията включва песни, записани преди 50 години в студиото "Аби Роуд" в Лондон. Записите са направени, докато албумът Band on the Run заема челна позиция в британската класация в продължение на седем седмици.

Албумът One Hand Clapping е моментно изображение на креативността на Маккартни в периода му на изпълнител след "Бийтълс", се казва в коментар на АП. Шестнайсет от общо 32 парчета никога досега не са били издавани официално досега.

Проектът One Hand Clapping не включва видеозаписи. Единственото официално издание на видео беше през 2010 г. като част от преиздаването на музикалния сет Band on the Run. Band on the Run беше първото издание от архивната колекция на Пол Маккартни.