Вижте кои са отличените на церемонията на награди "Перото"

На официална церемония вчера бяха връчени престижните Литературни награди „Перото“. Вече 12 години Националният дворец на културата отличава най-добрите творци и преводачи допринесли за развитието на съвременната българска литература.

Наградата за цялостен принос бе присъдена на Здравка Евтимова. Отличието ѝ връчи министърът на културата Евтим Милошев, който сподели: „Всеки автор тръгва от малкия град, за да покори света. Тя остана в Перник и докара света в нейния роден град.“ Здравка Евтимова прие наградата с вълнение: „За мен най-важно в творческия път е топлината, за да мога да я дам на хората, на младите писатели и поети, които срещам, да им дам усещането, че имат сила и нищо не може да ги спре“.

В категория „Детска литература“ призът взе Иванка Могилска за книгата ѝ „Полянка за снежни човеци“ на изд. „Жанет 45“. Тя получи наградата от изпълнителния директор на НДК Ия Петкова, която заяви: ,,Важно е да сме част от развитието на нашите деца, важно е да четем с тях и да ги вдъхновяваме. Важно е да направим така, че книгата да бъде техен спътник в живота им".

Отличието в категория „Проза” отиде при Владислав Тодоров за „Адската машина на щастието“ на изд. „Колибри“. То бе връчено от Анжела Родел, преводач на съвременна българска литература.

Наградата в категорията „Дебют” бе присъдена на Евгения Динева за „Калава“, изд. „Жанет 45“. Призът бе връчен от Ирина Дакова, заместник-кмет „Култура и туризъм“ в Столична община.

Най-добър превод от български на чужд език (румънски) спечели Марияна Манджуля-Жатоп за „Ловецът на пеперуди“ на Костадин Костадинов, „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов, „Вулкан“ на Елена Алексиева и „Направени от вина“ на Йоанна Елми. Наградата бе връчена от Милена Димитрова, секретар на Президента на Република България по култура, образование и връзки с българите зад граница.

Отличието в категория „Поезия“ получи Цочо Бояджиев за ,,Книга на градовете”, изд. УИ „Св. Кл. Охридски“. То бе връчено от Петя Господинова, председател на УС на Асоциация българска книга.

Отличените бяха избрани от жури в състав: доц. д-р Ангел Игов, преподавател, писател и преводач; д-р Екатерина Григорова, преподавателка и поетеса; Белослава Димитрова, носител на награда „Перото" за поезия и редактор в "Артефир" в БНР; Емануил А. Видински, поет, писател и редактор в "Литературен вестник" и писателя Николай Терзийски.

По традиция, всеки от отличените получи статуетка, изработена от известния български скулптор проф. Емил Попов. Събитието се осъществи с финансовата подкрепа на Министерството на културата.