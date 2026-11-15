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Бургаският театър представя „Чайка“ в София

Бургаският театър представя „Чайка“ в София

15 Ноември, 2026 09:22 504 2

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  • боил банов-
  • театър българска армия

Спектакълът по Антон Чехов е режисиран от Боил Банов, а сценографията е на Юлиана Войкова – Найман

Бургаският театър представя „Чайка“ в София - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бургаският драматичен театър „Адриана Будевска“ представя спектакъла „Чайка“ от Антон Чехов в театър „Българска армия“ в София. Постановката е режисирана от Боил Банов, а сценографията е дело на Юлиана Войкова – Найман.

Спектакълът предлага съвременен прочит на класическия текст. Визуалната среда е изградена така, че да създаде отличителна атмосфера на сцената и да подкрепи историята на героите, посочват от екипа на Бургаския драматичен театър.

Любов, изкуство и търсене на смисъл

В центъра на постановката са персонажи, които се оказват пленници на своите мечти, страхове и несподелени чувства. Историята проследява човешкото търсене на любов, признание и смисъл, като поставя акцент и върху трудния път на артистичните стремежи.

„Това е пиеса за любовта, която не намира своя път, за изкуството, което изисква жертви, и за човека, който продължава да търси своето място в света“, казват от екипа на театъра.

Гостуването в София дава възможност на столичната публика да види продукция на Бургаския драматичен театър, посветена на един от най-разпознаваемите текстове на Антон Чехов.

Източник: bta.bg


София / България
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