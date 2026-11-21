Почина режисьорът Николай Ламбрев-Михайловски, съобщиха от Театър „Българска армия“, с който той е свързан повече от 20 години. Ламбрев-Михайловски е завършил театрална режисура в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и има над 130 театрални, оперни и музикални постановки.

Постановки на сцената

Сред емблематичните му спектакли в Театър „Българска армия“ е „Секс, наркотици и рокендрол“ от Ерик Богосян, поставен през 1993 г. Негови постановки са още „Двубой“, „Хамлет“, „Котка върху горещ ламаринен покрив“, „Женитба“ и „Ромео и Жулиета“.

Творческата му работа обхваща не само драматичния театър. Работил е в операта, Българската национална телевизия и Българското национално радио. Бил е сценарист и режисьор на сериала „Църква за вълци“, преподавал е в НАТФИЗ, написал е книги и е носител на отличия за творчеството си.

„Загубата е дълбоко лична“

„За Театър „Българска армия“ загубата е дълбоко лична“, заявиха от културната институция.

От театъра определиха Ламбрев-Михайловски като дългогодишен колега, съмишленик и творец, оставил след себе си спектакли, идеи и художествени предизвикателства. „Секс, наркотици и рокендрол“, „Хамлет“, „Женитба“ и останалите му постановки са част от сценичната история, с която името му остава свързано.

Източници: actualno.com