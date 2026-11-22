Китаристът Джеф Уайтхорн, познат с работата си с Procol Harum, Bad Company, Crawler и Роджър Чапман, е починал на 19 ноември 2026 г. на 75-годишна възраст. Новината беше съобщена от музикалното издание DMME, което посочи, че смъртта му е свързана с усложнения от лечение на рак. Независимо медицинско уточнение за причината не е публикувано.

Уайтхорн е роден на 29 август 1951 г. в Лондон. Професионалният му път започва през 1973 г. с британската джаз-рок група If. Съставът остава първата важна сцена за китариста, който през следващата година издава и първия си самостоятелен албум, озаглавен „Whitehorn“.

От Crawler и Роджър Чапман до Bad Company

През 1976 г. Уайтхорн се присъединява към Back Street Crawler, групата, създадена от китариста на Free Пол Косъф. След смъртта на Косъф съставът продължава като Crawler, а Уайтхорн поема трудната роля на негов наследник. През този период свири и записва с групата до разпадането ѝ през 1979 г.

След това започва близо десетилетие работа с Роджър Чапман в The Shortlist. Съставът обикаля Европа и записва редица албуми, а Уайтхорн се утвърждава като музикант, способен да се впише както в прогресивния рок, така и в по-твърдото концертно звучене.

През 1990 г. и 1991 г. той участва в концертния състав на Bad Company. В този период групата е водена от Пол Роджърс, с когото Уайтхорн по-късно продължава да работи и по други проекти.

Три десетилетия с Procol Harum

През декември 1991 г. Уайтхорн се присъединява към възродените Procol Harum. Той остава в състава приблизително 30 години и се превръща във втория най-дългогодишен член на групата след нейния основател и вокалист Гари Брукър.

Китаристът участва в албумите „The Long Goodbye“, „The Well’s on Fire“ и „Novum“, както и в концертни записи на Procol Harum. Неговото свирене се чува в късния период от историята на групата, белязан от съчетанието между симфоничен рок, блус и характерните клавирни партии на Брукър.

Извън Procol Harum Уайтхорн работи с Роджър Долтри и The Who. През 1996 г. участва в концертите по „Quadrophenia“, а като студиен и концертен музикант свири още с Пол Маккартни, Роджър Уотърс, Ерик Бърдън, Манфред Ман и други изпълнители.

„Никога не съм се чувствал ограничен в нито една от групите, с които съм свирил“, казва Уайтхорн в интервю, цитирано от DMME. Изданието отбелязва, че той е продължил да излиза на сцена почти до края на живота си.

Източници: dmme.net