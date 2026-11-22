На 20 ноември почина режисьорът Николай Ламбрев-Михайловски. Тъжната вест беше съобщена от Театър „Българска армия“, с чиято трупа той работи повече от две десетилетия.

„Повече от 20 години Ники Ламбрев беше част от творческото семейство на Театър „Българска армия““, написаха от театъра. В съобщението се посочва, че сцената е била негов дом, а работата му с актьори, драматургични текстове и публика е оставила многобройни театрални събития.

Над 130 постановки в театъра, операта и музиката

Николай Ламбрев-Михайловски е роден на 13 декември 1953 г. в София. Завършва театрална режисура в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, където по-късно преподава актьорско майсторство.

Професионалният му път преминава през драматичните театри в Пловдив, Добрич, Стара Загора, Бургас, Габрово и Варна, както и през Народния театър „Иван Вазов“, Сатиричния театър и Малък градски театър „Зад канала“ в София.

Първата му среща с пловдивската публика е през 1979 г. с постановката „Големанов“ от Стефан Л. Костов. На сцената на Драматичен театър – Пловдив той създава над 30 спектакъла, сред които „Гнездото на глухаря“, „Ирина“, „Пътят към Мека“, „Женитба“, „Котка върху горещ ламаринен покрив“ и „Живите от мъртвата махала“.

В творческата му биография има над 130 театрални, оперни и музикални постановки. Сред оперните заглавия, които поставя, са „Риголето“ от Джузепе Верди и „Вълшебната флейта“ от Волфганг Амадеус Моцарт. Работи още за Българската национална телевизия и Българското национално радио, като създава над 20 радиоспектакъла и режисира сериала „Църква за вълци“.

Режисьор, преподавател и автор

Ламбрев-Михайловски има и актьорски участия във филмите „Момчето си отива“, „Петрол“ и „Мъжки истории“. Автор е на книгите „Пясък“ и „Сенки на ангели“, в които събира театрални есета, поезия и творчески размисли.

Носител е на отличия на Съюза на артистите в България за режисура, награди от националните прегледи на българската драма и театър и награда „Пловдив“ за театрално творчество.

Съобщението на Театър „Българска армия“ не посочва кога и къде ще се състои поклонението. „Благодарим ти, Ники, за годините, за смелите търсения, за спектаклите и за всичко, което остави на нашата сцена“, написаха от трупата.