61-вото Венецианско биенале на изкуствата приключва днес след 198 дни, в които Венеция събра изложби, инсталации и национални представителства от 100 държави. Изданието беше открито на 9 май и се провежда в традиционните пространства Джардини и Арсенале, както и на други места в града. Основната изложба е озаглавена „В минорни тонове“ и следва кураторската концепция на Койо Куо, починала през май 2025 г. Проектът ѝ беше реализиран посмъртно с подкрепата на нейното семейство.

Това издание ще остане в историята и с начина, по който бяха определени наградите. Международното жури подаде оставка дни преди откриването след спор около участието на Русия и Израел. Преди това членовете му заявиха, че няма да присъждат отличия на държави, чиито лидери са обвинени от Международния наказателен съд в престъпления срещу човечеството. Оставката прекрати традиционната процедура за връчване на „Златен лъв“ и „Сребърен лъв“ в началото на форума.

Вместо това организаторите учредиха две награди „Лъв на посетителите“ – за най-добър участник в основната изложба и за най-добро национално представяне. Гласуват притежатели на билети, които са посетили и двата основни изложбени комплекса. В официалното си съобщение Ла Биенале на Венеция посочва, че форумът трябва да остане „място на примирие в името на изкуството, културата и художествената свобода“.

Българското участие

България се представя с проекта „Федерация на минорните практики“ на кураторката Мартина Йорданова и художничките Венета Андрова, Гери Георгиева, Мария Налбантова и Райна Тенева. Павилионът е изграден като фиктивна изследователска лаборатория за възможни форми на постсуверенно политическо въображение, основано на грижа и колективност.

Експозицията включва четири филма, които разглеждат дигиталната идентичност, дезинформацията, връзката между труд и насилие и екологичната грижа. Съдържанието е поднесено в интерактивна среда с елементи на компютърна игра, чрез която публиката участва в активирането на филмите.

Спорните павилиони

Русия се завърна на Венецианското биенале след четиригодишно отсъствие с проекта „Дървото е вкоренено в небето“. Националният павилион обаче беше достъпен само по време на предварителните дни за медиите – от 6 до 8 май. Участието му предизвика институционални реакции и проверки от италианското Министерство на културата заради съмнения, свързани със спазването на санкционния режим.

Израел участва с проекта „Роза на нищото“, представен в атмосфера на политически спорове, протести и призиви за бойкот. В рамките на форума бяха показани и проекти от Украйна, Република Северна Македония, Сърбия, Гърция, Румъния, Турция, Албания и Словения, които разглеждат теми като войната, паметта, пропагандата, разселването, екологичните промени и кризата на ценностите.

С края на изложбата приключва и възможността посетителите да дадат своя вот за двете нови награди. Резултатите от избора на публиката се очаква да заместят традиционното журиране в едно от най-оспорваните издания на Венецианското биенале.

Източници: bta.bg, theartnewspaper.com, apnews.com