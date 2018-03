Мур, Роджър Мур (ВИДЕО)

Британският актьор сър Роджър Мур, превъплътил се в образа на Джеймс Бонд в седем филма от поредицата за агент 007, беше почетен в сегмента "In Memoriam" на церемонията за наградите "Оскар", пише в. Daily Express.

Сегментът отдава почит към представители на шоубизнеса, починали през изминалата година. Мур си отиде на 89-годишна възраст през май 2017 г., припомня изданието.

Сред почетените в сегмента "In Memoriam", озвучен от песента "Room at the Top" на Томи Пети в изпълнение на Еди Ведър, бяха също Чък Бери, Хари Дийн Стантън, Йохан Йохансон, Джонатан Дем, Джон Хърд, Мартин Ландау, Сам Шепърд, Джордж Ромеро, Жана Моро, Шридеви, Харуо Накаджима, Дон Рикълс, Даниел Дарийо.

САЩ