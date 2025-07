ЧРД! Пианистът на Smokie Martin Bullard празнува рождения си ден на сцената в Бургас и Варна!

Smokie отново на българска сцена и ще празнуват рождения ден на Мартин Булард с два концерта – в Бургас и Варна

Smokie релаксират в Barceló Royal Beach преди грандиозните концерти в България

Снимка: Атанас Лазаров

Емблематичната рок група Smokie ще зарадва българските си фенове с два концерта в рамките на своето турне за 2025. В летните театри на Бургас и Варна в две поредни вечери музикантите ще отпразнуват 50 години на сцена.

Фенове на легендарната група Smokie ги разпознават по плажа и кафенетата. Дърпат ги за афтографи! Музикантите се радват на многобройните си почитатели у нас и истински се наслаждавах на морския бриз и морето!

Легендарните музиканти бяха посрещнати на Летище-Бургас от многобройни приятели и фенове. „Всеки път, когато сме тук в България, е фантастично. Всичките ни фенове ни посрещат невероятно. Винаги оставаме с прекрасно впечатление”, заяви Стив Пинел веднагта след пристигането им у нас. Със своите 26 албума, над 30 сингъла и повече от 30 милиона продадени копия, Smokie са сред най-успешните и обичани рок групи на всички времена. Те са носители на множество златни и платинени сертификати и са оставили незаличима следа в сърцата на три поколения фенове с хитовете си. „Всичко започна, като бяхме много млади. Тогава всичко вървеше като един цялостен процес - започваше музиката, текста, албума. Бяхме млади и във форма и това ни даде възможност да го постигнем. Сега събрахме 40 години музика в едно шоу! ”, заяви Мартин Булард. Днешният състав на Smokie включва Стив Пинел на барабани, Мик Макконъл на соло китара и беквокали, Пийт Линкълн на водещ вокал и ритъм китара, Мартин Булард на клавишни и Люк Булард на бас китара и беквокали.

Снимка: Атанас Лазаров



С нетърпение очакваме концерта в Бургас тази вечер, на 8 юли и на 9 юли във Варна в летните театри на прекрасните ви морски градове от 20ч. Защото ние, музикантите, получаваме нашето вдъхновение от публиката, допълва Мартин от „Smokie“

Легендарната британска рок група Smokie, която е у нас за двата си мащабни концерта в рамките на турнето „Legendary Smokie – 50 Years of Music Tour“, избра петзвездния Barceló Royal Beach в Слънчев бряг за своята почивка преди музикалните си изяви.



Членовете на групата се наслаждават на слънцето, морето и луксозния спа център на комплекса, като споделят, че България винаги е била специално място за тях. Smokie не крият възхищението си от българската природа и гостоприемство и с удоволствие опознават Слънчев бряг, преди да се качат на сцената.



„Нуждаем се от малко почивка и позитивна енергия преди концертите, а място като Barceló Royal Beach е истински рай за нас“, споделят музикантите. Те не пропуснаха да опитат и някои от специалитетите в ресторантите на хотела.

Снимка: Атанас Лазаров





Smokie ще изнесат два концерта у нас:

8 юли – Летен театър Бургас

9 юли – Летен театър Варна



С над 50 години на сцената, 26 албума и над 30 милиона продадени копия, Smokie остават сред най-емблематичните рок групи в света, познати с вечни хитове като “Living Next Door to Alice”, “If You Think You Know How To Love Me”, “Don’t Play Your Rock’N’Roll To Me” и много други.

Martin Bullard , който е на клавишните инструменти днес има рожден ден!

Снимка: Атанас Лазаров

Ше го празнувам на сцената, сподели по телефона специално за Оля Ал-Ахмед музикантът и фронт-мен на Smokie.

И продължи: " Толкова се радваме, че се чуваме отново, след една година! Жалко, че сте далеч и няма да бъдете на моя грандиоцен рожден ден на сцената в Бургас тази вечер, но обещавам, че когато се видим следващия път ще празнуваме само ние, двамата! / Смее се!/

- Няма проблем, Мартин! Честит Рожден Ден! Пожелавам ти страхотен рожден ден на сцената! Наслаждавай се на нашите прекрасни градове Бургас и Варна! Морето ни е страхотно! Дишай морския въздух и се забавлявайте! Успех и на двамата концерта - в морската ни столица и любимия ми Бургас!"



Така започна нашия разговор - неформално, приятелски, с чувство за хумор и радост, че отнове се чуваме!

- Първо, добре дошъл отново в България и Честит Рожден Ден!

- Какво е да се върнеш отново в България?

- Това е огромно удоволствие за мен. Чувставам някакво спокойствие. Дори самият факт, чме отново сме на световно турне, Ние си изкарваме много добре на всеки концерт, където и да свирим. Такова удоволствие е за нас да имаме отново контакт с българската публика. Като музиканти се чувстваме страхотно, когато вършим отново това, което обичаме. Усещането е страхотно, че отново сме на сцените по света!

- Как големите музиканти оцеляват толкова дълго на сцената между славата и наркотиците?

- Много добър въпрос! Особенното при нас е, че ние никога не сме посягали към наркотиците, всъщност! Това никога не е било нашето нещо! Но, ..... със сигурност обича ме чашката! Да, да си призная – обичаме чашката! И в това има голям смисъл за мен. Никога не съм имал желание да шмършам нещо. Не, това е не за мен. Наркотиците по никакъв начин не подобряват твоята изява. И не е оправдано да правиш това, за да се получи едно шоу по-добре. Музикантът трябва да е на сцената, в реално време. Присъствието му да се усеща на сто процента, за да мошем да правим това, което правим. Ние трябва адекватно да можем да се изправим пред публиката, лице в лице, да можем да се погледнем в очите. Тъй като ние, музикантите, получаваме нашето вдъхновение от тях – публиката. Всичко това би било много по-трудно да се направи, ако си дрогиран! Но, разбира се , през 70-те години много от нас прекалявахме с алкохола, конкретно!) С годините сме кротнали. А и свиренето стана по-прицизно. Публиката е взискателна и очаква по-добро, по-възвишено ниво на музиката от сцената, и точно това ние ще им предоставим. В интерес на истината, ние сме се променили с времето. Всички около нас са променени. Времето променя хората.

- Какво е усещането да си част от такава легендарна група като "Smokie"?

- Аз съм щастлив всеки Божий ден! Всъщност утре празнувам своята 36-та годишнина като музикант в групата – годишнина от моето първо участие с легендарните "Smokie". Вече 36 години съм част от групата! А Тери – басистът, ми се обади на 7 март преди 36 години и ме попита : „ Били желал да свириш със "Smokie". Познавах добре всички от "Smokie"., работих в същия бранш. Помислих си, че ще се присъединя към тях само за едно конкретно ирландско турне, коетко тогава предстоеше. А какво стана – вече 36 години аз обиколих с тях многократно света и съм част от групата. Направил съм много албуми и страхотни спомени. За мен конкретно, да бъда част от "Smokie" – е една уникална възможност за музикант! Да ти предложат да свириш в легендарна група, която аз лично смятам, че е една от най-добрите в бранша.

Въпреки че биографията на групата е белязана от множество болезнени и дори трагични събития, днес музикантите изпитват нестихваща страст към музиката си повече от всякога, а непрестанните концертни турнета по всички континенти на света само доказват, че музиката на "Smokie" е безсмъртнa,

Но "Smokie" претърпяват редица промени, като смяна на името, смяна на мукинатни и фронтмени. Въпреки това "Smokie" запазва една солидна база от фенове и много от песните са се превърнали в истинска класика, безсмъртни във времето.

Над дузина от песните на Smokie отдавна са се превърнали в истинска класика, с която са израснали цели три поколения слушатели. На какво се дължи това?

- Всичко опира до самата музика. На първо място всичко е до самата музика.Има и още нещо – всички музиканти, които са били в "Smokie" са разбрали етосът зад самата група. Ние обичаме да се забавляваме и да забавляваме публиката. Музиката ни не е свърх сериозна. Имаме много хубави песни, написани в стила на 70-те години. Освен хубавите мелодии, песните носят специфична история в своята същност. Това са двете неща, които заедно се допълват и са много важни по време на написването на дадена песен. После тези песни се превърнаха във вечни класически хитове. Това е класиката ! След като се превърнаха в класика, започнаха много да свирят от другите поколения. И така, следващото поколение чува тези парчета, решават дали ги харесват или не, защото никой насила не може да ти натрапи музика и стил и така продължават да живеят във времето. Наблюдавам, че дори младото поколение много харесва нашето творчество, харесва им да идват на нашите концерти и да ни виждат наживо. Така че, имаме още едно поколение, след него още едно и още и така. Даже през последните 30 години сме се питали – кога това нещо ще приключи вкрайна сметка!? Но както виждате – то не приключва, а продължава и продължава! Хората харесват самото творчество, самата музика, харесва им да ни видят на живо, да усетят нашето присъствие на сцената. Дано това да продължи!

-Мартин, ще кажеш на българската публика, която ще дойде от цялата страна в Бургас и Варна за да ви чуе и види наживо?

-Нямаме търпение да се качим отново на българската сцена! Много ни предстои да преживеем заедно - Има какво дадем, да ви покажем. Сигурен съм, че ще си прекараме невероятно!

Мартин! Много ти благодаря за този разговор, за това интервю. Успех на концертите и приятен престой в Бургас и Варна!

Интервю на Оля Ал-Ахмед