Сър Елтън Джон ще се появи на... (ВИДЕО)

Британските Кралски пощи пускат серия марки, с която отдават почит към 50-годишната кариера на сър Елтън Джон, съобщава "Билборд".

Джон е едва вторият изпълнител след Дейвид Боуи, на когото се оказва подобна чест. Боуи, починал през 2016 г., беше почетен със серия марки през 2017 г.

Серията, посветена на сър Елтън, включва 12 марки. Върху осем от тях са изобразени обложките на някои от най-популярните албуми на изпълнителя, сред които "Honky Chateau", "Goodbye Yellow Brick Road", "Caribou", "Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy" и "Made in England".

Останалите четири са посветени на знакови изпълнения на живо на Джон, сред които на концерта в Бъкингамския дворец през 2012 г. по случай диамантения юбилей от възкачването на кралица Елизабет Втора на престола, и шоуто в "Медисън Скуеър Гардън" миналата година в рамките на прощалното му турне.

"Никога не съм си мислил, че ще се появя върху марка. Чудесно е, за мен е голяма чест", споделя 72-годишният музикант.

Великобритания