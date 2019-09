Откриха мъртъв известен рокаджия

Фронтменът на американската рок банда The Cars – Рик Окасек, беше намерен мъртъв в апартамента си в Манхатън, предаде „Ню Йорк поуст“.

Малко след 16 ч. в неделя следобед съпругата на музиканта го е открила в безжизнено състояние. Според източници от службите смъртта е настъпила естествено, няма доказателства за насилие.

Рик Окасек е починал на 75-годишна възраст. Рок групата The Cars е основана през 70-те години на миналия век в Бостън. Бандата печели популярност и намира място в Залата на славата на рокендрола.

The Cars са сочени за една от бандите, които стоят в успеха на вълната „ню уейв“ в музиката. Най-известните парчета на групата са „Drive“, „Shake It Up“ и „You Might Think“.

Снимка: БГНЕС/ EPA

САЩ