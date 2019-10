Огънят победи Терминатора (ВИДЕО)

Премиерата на филма "Терминатор: Мрачна съдба" в Китайския театър в Лос Анджелис вчера беше отложена заради пожарите в Калифорния, съобщи Ройтерс.

Подготвената за партито след премиерата храна е предадена на местния Червен кръст, който се грижи за засегнатите от пожарите.

Продуцент и сценарист на "Терминатор: Мрачна съдба" е Джеймс Камерън, заснел първия "Терминатор" от 1984 г. и "Терминатор 2: Денят на Страшния съд" от 1991 г. Режисьор е Тим Милър, известен с "Дедпул".

Арнолд Шварценегер отново се превъплъщава в киборга.

На цялата територия на Калифорния е обявено извънредно положение. Препоръка за евакуация са получили почти 200 000 души. Огънят застрашава стотици сгради.

Шварценегер написа в Тwitter, че също трябва да напусне дома си заради пожара. Той препоръча на всички в застрашената зона да го последват.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire