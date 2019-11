Планина от пари за Guns N' Roses (ВИДЕО)

Турнето "Not in This Lifetime" на Guns N' Roses е донесло 584 милиона долара приходи за три години, съобщи Контактмюзик.

Над 5,37 милиона билета са продадени за концертите от приключилото наскоро турне. То започна с концерт в Западен Холивуд, Калифорния, на 1 април 2016 г. и завърши с шоу в Лас Вегас по-рано този месец.

Турнето събра вокалиста Аксел Роуз, китариста Слаш и басиста Дъф Маккагън, които заедно не бяха изнасяли концерт от 1993 г.

Слаш наскоро потвърди, че бандата възнамерява да издаде нов албум, вместо няколко отделни сингъла.

Отдавна е известно, че легендите работят над нови композиции, но Слаш увери, че всъщност целта на бандата е да издаде албум.

"Възможно е първоначално да работим над милион неща, за да се стигне до запис - каза той. - В края на краищата обаче всички искат да бъде записан албум. Не смятам, че това действително променя кой знае колко нещата."

САЩ