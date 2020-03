И вечерните шоута останаха без публика заради коронавируса

Редица вечерни предавания ще започнат да снимат без публикува в студиото заради разпространяващия се коронавирус, предава ScreenRant. След като Световната Здравна организация вируса за пандемичен, Холивуд започна да затяга мерките за сигурност. Множество кино събития са отменени в САЩ, включително и премиерата на новия филм за Джеймс Бонд.

Американските версии на шоу предавания като "Семейни войни", "Колелото на късмета" и др. обявиха официално, че снимките ще продължат да се случват, но без публика в студиото. По-късно към тях се присъединиха и други известни тв програми като Dr. Phil, The View, и Live with Kelly and Ryan.

Освен в Холивуд, мерките срещу разпространението на заразата бяха взети и в Ню Йорк. Още куп телевизионни поредици, които биват заснемани в мегаполиса, ще продължат заснемането си, но без публика. Известни водещи, сред които Джими Фалън, Стивън Колбърт, Сет Майърс, Анди Коен и др. ще разказват смешките си без аудитория.

За разлика от тях, Джими Кимъл и Джеймс Кордън обаче ще продължат да събират публика в студиата си. Все още не е ясно до кога ще продължи това.