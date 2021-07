Оливия Родриго се върна начело на Billboard

Албумът "Sour" на Оливия Родриго оглави за трети път класацията на "Billboard", като се изкачи от трета на първа позиция с продажби на 88 000 еквивалентни единици в седмицата, приключила на 8 юли.

Тавата дебютира начело на чарта на 31 май, след това отново беше на върха в края на юни, като вече седем седмици е първата тройка на класацията.

"Planet Her" на Доджа Кет удържа второто място за втора поредна седмица в класацията с продадени 68 000 еквивалентни единици.

Бившият албум номер едно "The Voice of the Heroes" на рапърите Lil Baby и Lil Durk се покачи от четвърто на трето място с 47 000 еквивалентни единици, предава БТА.

"Dangerous: The Double Album" на Морган Уолън, който десет седмици беше номер едно, се придвижва от четвърто на шесто място с 46 000 единици.

Единственият дебютант в класацията за седмицата е "25" - четвъртият студиен албум на Джи Хърбо (известен преди като Лил Хърб), който влиза на пета позиция с 46 000 еквивалентни единици.