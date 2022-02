Red Hot Chili Peppers с нов албум след 6 години

Още една хубава новина за меломаните! Готините чешити и музикални архангели "Red Hot Chili Peppers" се завръщат с "Unlimited Love" след като от 2016-та не бяха радвали почитателите си с албум. Това е 12-ият им поред и ще бъде на витрините от 1 април.

"Единствената ни цел е да се изгубим в музиката. Ние прекарахме хиляди часове, заедно и по отделно, в усъвършенстване на уменията си и си помагахме да направим най-добрия албум, който можем. Антените ни се настроиха към Божествения космос и бяхме много благодарни за възможността да бъдем заедно в една стая и отново да се опитваме да бъдем по-добри. Дни, седмици и месеци прекарахме в слушане едни други, композирайки, свирейки свободно и аранжирайки плодовете на тези парчета с голяма грижа и целенасоченост. Звученето, ритъма, вибрациите, думите и мелодиите ни очароваха.

Копнеем да изпратим светлина по света, да приповдигнем, свържем и обединим хората заедно. Всяка от песните в новия ни албум представя нас, отразява гледната ни точка за вселената. Това е мисията на живота ни. Ние работим, концентрираме се и се подготвяме, така че, когато най-голямата вълна дойде, да сме готови да я яхнем. Океанът ни подари могъща вълна и този запис е обобщението на живота ни. Благодатим ви, че слушате. Надяваме се да ви хареса", казват Антъни Кийдис, Флий, Чад Смит, Джон Фрушанте.

"Когато започнахме да пишем материала, стартирахме със свиренето на стари песни на хора като Джони Уотсън, "The Kinks", "The New York Dolls", Ричард Барет и други. Постепенно започнахме да въвеждаме нови идеи и да превръщаме траковете в песни. И след няколко месеца новите неща бяха всичко, което свирехме. Усещането за безпроблемно забавление, което изпитвахме, когато свирехме песни на други хора, остана с нас през цялото време, докато пишехме. За мен този албум представлява нашата любов и вяра един в друг".

Във водещата песен "Black Summer" ефирна китара подчертава интроспективния текст, а ритъмът отключва хипнотично барабанно настроение, подчертано от напомнящ бас. Той тихо вдишва, само за да издиша с масивен припев: "It"s been a long time since I made a new friend, waiting on another black summer to end" преди солото на китара да отекне към небесата и обратно, пиша критици. За музикалното видео групата си сътрудничи с известния режисьор Дебора Чоу.

Резултатът продължава традицията на завладяващи кинематографични визуализации - с неочакван обрат.

"Unlimited Love" възобновява 30-годишното партньорство с Рик Рубин. Тяхното творческо сътрудничество обхваща легендарни албуми, включително "Blood Sugar Sex Magik", с диамантени продажби, "Californication", "By The Way" и "Stadium Arcadium".

"Here Ever After" следва стакато бас линия надолу по ритмична червеева дупка, докато най-запомнящата се част обещава: "She"s the kinda girl that make you wanna go faster now". И независимо дали става дума за буйни клаксони, буйния бас на "Aquatic Mouth Dance" или поетичния замечтан пейзаж на изповедната балада "Not The One", албумът се развива с радостна непредсказуемост. Пътуването завършва с "Tangelo". Съчетана с деликатна китара и емоционално заредени вокали, тази неземна приспивна песен завършва с жизнена, уязвима и много важна последна нота.

Това лято "Red Hot Chili Peppers" ще стартират първото си турне за популяризиране на "Unlimited Love". Те поканиха динамична група гости за пътуването на избрани дати, включително Anderson.Paak & The Free Nationals, A$AP Rocky, Beck, HAIM, King Princess, St. Vincent, The Strokes и Thundercat.