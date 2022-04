Големите победители на наградите "Грами", сред които и една българка (СНИМКИ)

Без почти никакви ограничения заради пандемията и в компанията на много звезди и хилядна публика в Лас Вегас, Невада се проведе 64-ата церемония по връчването на най-престижните музикални награди - "Грами" снощи.

Дуото "Силк Соник" спечели наградата "Грами" за песен на годината. Проектът, в който участват Бруно Марс и Андерсън Паак, грабна статуетката за песента "Leave The Door Open". Дуото откри церемонията със свое изпълнение и се завърна минути по-късно, за да приеме трофея си. "Заради вас, хора, аз и Анди ще пеем тази песен завинаги", каза Марс.

Младата певица Оливия Родриго, за която изминалата 2021 беше изключително успешна, заслужено получи наградата за най-добър нов изпълнител, а също така бе отличена за най-добър поп албум и най-добро поп изпълнение за хита ѝ Drivers License.

Групата "Фу Файтърс" спечели и трите награди "Грами", за които беше номинирана - за най-добър рок албум, най-добро рок изпълнение и най-добра рок песен. Преди малко повече от седмица барабанистът на групата Тейлър Хокинс почина внезапно. Никой от "Фу Файтърс" не се появи на церемонията, въпреки че по време на телевизионната гала вечер се очакваше да бъде отдадена почит на 50-годишния Хокинс.

Украинският президент Володимир Зеленски се включи изненадващо чрез видео връзка на церемонията по връчването на наградите "Грами", като призова за подкрепа на страната си и помоли водещите изпълнители в бранша да "запълнят тишината", причинена от войната с музика.

Тазгодишният номиниран за най-много награди "Грами" Джон Батист се издигна над тежката си конкуренция и триумфира с цели 5 награди, сред които престижното отличие за албум на годината за "We Are" - триумф за джаз и R&B изпълнителя с по-малко световно признание от колегите си поп звезди.

Батист - лидер на група и телевизионен водещ, чиито предишни награди включват "Оскар" за саундтрака му към анимационния филм на Pixar "Soul" - изненада наблюдателите на "Грами", като получи 11 номинации тази година - най-много от всички изпълнители, информира БГНЕС.

Българската композиторка Пенка Кунева също стана част от носителите на най-престижната музикална награда "Грами" с участието си в албума “Жени воини: Гласовете на промяната”. Албумът спечели в категорията “Класическа колекция”. Кунева работи в Холивуд като композитор и оркестратор повече от 20 години. Преди първото представяне на албума като концерт композиторката разказа за БНР:

“Моите части са за стендинг вокс. Музиката ми е драматична, тонална, наистина звучи класически, но има много модерно влияние. Филмова музика, която разказва истории“.

Ето кой друг спечели награда "Грами":

Най-добро изпълнение на група/дует: "Kiss Me More," Doja Cat feat. SZA

Най-добър традиционен поп албум: "Love for Sale," Tony Bennett & Lady Gaga

Най-добър рап албум: "Call Me If You Get Lost," Tyler, the Creator

Най-добра рап песен: "Jail," Kanye West, Jay-Z