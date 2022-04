Ник Мейсън започна своето голяма европейско турне (ВИДЕО)

Ник Мейсън, основател и единствен член на емблематичната британска група Pink Floyd, който е в нея през всички фази на развитието ѝ, започва мащабно турне. Редом до знаменития барабанист във формацията Nick Mason’s Saucerful of Secrets, създадена през 2018 г., свирят китаристите Гари Кемп от Spandau Ballet и Лий Харис от Blockheads, басистът на Pink Floyd Гай Прат и Дом Бекен от The Orb на клавишните, пише БТА.

След Дъблин и Белфаст в Ирландия, музикантите ще свирят в 19 града в Обединеното кралство, а в средата на май се насочват към още 39 града в Европа, сред които Копенхаген, Рига, Будапеща, Берлин, Париж, Барселона и други.

Гостуването в София на 8 юни в зала 1 на НДК, съобщават организаторите.

Групата изпълнява музика от ранните години на Pink Floyd, като целта им е да съживят специфичния дух на времето, а не да правят трибют. Турнето Echoes представя обновен репертоар, който включва парчета от периода между 1967 и 1972 г., в това число албума Obscured by Clouds и легендарната песен Echoes. Някои от избраните творби ще бъдат изпълнени пред публика за първи път.

След няколко изключително успешни световни турнета през 2018 и 2019 г., това е най-мащабната музикална обиколка на формацията. През есента Nick Mason’s Saucerful of Secrets продължава с изявите си пред меломаните с още близо 30 дати в Северна Америка.

Ник Мейсън е световнопризнат музикант и носител на отличието Prog God за 2019 г. на престижните награди на списание Prog, сред чиито лауреати са негови колеги като Джон Андерсън, Питър Гейбриъл, Тони Банкс, Иън Андерсън и др.

През 2020 г. формацията на Ник Мейсън в състава, в който я очакваме у нас, издаде албум с изпълнения на живо и филм Live at the Roundhouse. Преди броени дни пък Pink Floyd издадоха първата си песен от 28 години насам, замислена да подкрепи народа на Украйна. Приходите от Hey Hey Rise Up ще бъдат предоставени за хуманитарна помощ. В тайната звукозаписна сесия, в края на март, се включват Ник Мейсън, Дейвид Гилмор, Гай Прат и Нитин Савни, а вокалите са взаимствани от Андрий Хлевнюк.

Освен като легендарен барабанист, Ник Мейсън е познат и като един от най-запалените автомобилни колекционери сред музикантите.