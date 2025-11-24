24 ноември 1991 г. Умира Фреди Меркюри ВИДЕA

На 24 ноември 1991 г. от света си отиде легендата на рок групата Куин – Фреди Меркюри. Фарук Булсара, който по-късно ще се нарече Фреди Меркюри, се ражда в Занзибар на 5 септември 1946 г. Детството си прекарва в Индия, а през 1964 г. семейството му се установява в Лондон. Фарук, който от дете е пленен от музиката, се записва в училище за изкуства. Междувременно основава няколко музикални групи, които обаче нямат успех.

Негов състудент запознава Меркюри с музикантите от малкоизвестната група Смайл – Брайън Мей и Роджър Тейлър. След разпадането ѝ тримата – Меркюри, Мей и Тейлър, основават Queen. Фреди е този, който предлага името.

В началото двамата не го харесват и силно му се противопоставят, но Фарук Булсара успява да ги убеди. Те едва ли знаят, че в онзи момент пишат историята на съвременната музика. По същото време Фарук официално сменя името си на Фреди Меркюри.

Оттогава до края на живота си той няма да говори публично нито за името си, нито за индийските си корени. Първият им концерт е на 27 юни 1970 година, все още под името Смайл. Групата сменя няколко басиста, преди към групата да се присъедини Джон Дийкън през юли 1971 година.

През 1987 г. Фреди Меркюри се изследва за HIV и научава, че е болен от СПИН. До последно той отрича да има вируса пред медиите. Неизвестността, малкото публични появи на певеца и догадките около здравето му продължават четири години. На 23 ноември 1991 г. Фреди Меркюри изпраща на пресата съобщение, в което казва, че има СПИН и че го е пазел в тайна заради личната си неприкосновеност, както и заради спокойствието на близките си. „Но дойде моментът моите приятели и фенове по целия свят да научат истината.

Надявам се, че всички ще подкрепят моите лекари и всички останали, които се борят срещу това ужасно заболяване.„ На следващия ден, 24 ноември 1991 г., Фреди Меркюри умира от бронхопневмония на 45 години.