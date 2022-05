Певецът Рей Чарлз и дуетът "Джъдс" станаха част Залата на славата на кънтрито

Певецът Рей Чарлз и дуетът "Джъдс" бяха въведени в Залата на славата на кънтри музиката в Нешвил. Това стана само ден след внезапната смърт на изпълнителката Наоми Джъд (76 г.), предаде Асошиейтед прес.

Певицата от "Джъдс" почина в събота в Нашвил, Тенеси. Наоми и дъщеря ѝ Уинона се изявяваха в дуета "Джъдс", допълва БТА.

Церемонията в Нашвил се състоя по настояване на семейство Джъд, но без обичайната празничност. Тя беше изпълнена със сълзи и музика.

Сред участниците бяха Гарт Брукс, Триша Иъруд, Винс Гил и други.

Изпълнителите, въвеждани в Залата на славата на кънтри музиката, обичайно се почитат с речи, изпълнения на техните парчета и откриване на плоча, която ще виси в ротондата на Залата на славата.

Наоми и Уинона Джъд бяха сред най-известните дуети през 80-те години на миналия век, като по време на почти 30-годишната си кариера имат 14 песни, стигнали до първа позиция в класациите. През 1991 г. дуетът "Джъдс"" слиза от сцената, след като Наоми се разболява от хепатит С.

Дъщерите на Наоми Джъд - Уинона и Ашли - участваха в церемонията в Нешвил със сълзи на очите, държейки се за ръка и рецитирайки заедно стих от Библията.

"Съжалявам, че не можа да издържи до днес", каза Ашли Джъд за майка си пред събралата се тълпа от почитатели, докато плачеше. Уинона Джъд също просълзена произнесе реч.

"Въпреки че сърцето ми е разбито, ще продължа да пея", каза още тя.

Въведеният в Залата на славата на кънтри музиката Рей Чарлз е считан за един от най-значимите американски музиканти в следвоенната епоха. Той е известен с приноса си към жанровете ритъм енд блус, соул и госпъл, както и с премахването на бариерите пред чернокожите изпълнители в кънтри музиката.

Албумът на Чарлз от две части "Modern Sounds in Country and Western Music" от 1962 г., преиздаден през 2019 г., е сред най-продаваните кънтри записи в историята. Включеният в него хитов сингъл "I Can't Stop Loving You", който вече се смята за класика в жанра, се задържа пет седмици на върха в класацията Хот 100 на "Билборд".

Рей Чарлз почина през 2004 г. на 73-годишна възраст.

По време на церемонията Гарт Брукс изпълни "Seven Spanish Angels", един от хитовете на Рей Чарлз и Уили Нелсън. Бети Лавет пък изпя "I Can't Stop Loving You".

В Залата на славата на кънтри музиката бяха въведени също музикантите Еди Байърс и Пийт Дрейк.

Байърс, барабанист от Нашвил от десетилетия, участвал в 300 платинени плочи. Той е свирил с "Джъдс", Рики Скагс, Джордж Стрейт, Алан Джексън и Кени Чесни. Еди Байърс е първият барабанист, който се присъединява към Залата на славата на кънтри музиката.

Китаристът Пийт Дрейк, който почина през 1988 г., също е участвал в записи на известни изпълнители.