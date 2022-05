Пол Маккартни направи виртуален дует с Джон Ленън

Сър Пол Маккартни направи виртуален дует с гласа на Джон Ленън, извлечен от запис на откриването на турнето му "Got Back" във Вашингтон, пише БГНЕС.

Легендата на "Бийтълс" развълнува тълпата в Спокейн, Вашингтон, като изпълни класическата песен на групата "I've Got a Feeling" с кадри на Ленън от филма на Питър Джаксън "Бийтълс": Get Back" на заден план.



Пол разкри, че Джаксън е изолирал вокалите на покойната музикална икона, след като му хрумнала идеята Ленън да "пее виртуално" заедно с групата. Маккартни си спомня, че режисьорът на "Властелинът на пръстените" му е изпратил текстово съобщение: "Можем да извлечем гласа на Джон и той да пее дигитално отново с вас. (Отговорих) "О, да!"

Paul McCartney has a virtual duet with John Lennon on "I've Got a Feeling." Spokane Arena 4/28/22 during his "Got Back" tour.@PaulMcCartney @johnlennon pic.twitter.com/Yfj8h9UVj2