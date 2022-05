Джеймс Хетфийлд поднесе нещо рядко на бразилската публика ВИДЕО

Завръщането на концертната сцена след пандемията предизвиква много емоции у музикантите от Metallica тези дни, въпреки че групата свири няколко пъти през последните години. По време на скорошното шоу в Бразилия, певецът Джеймс Хетфийлд поднесе на публиката рядък момент на гола емоционална уязвимост, говорейки за своята несигурност през тази нощ, пише loudwire.com.

Въпросното шоу се случи миналия четвъртък (12 май) на Estádio do Mineirão в Бело Оризонте. Малко след ударния "One" и точно преди да изсвири "Sad But True", Хетфийлд спря, за да говори с тълпата.

„Трябва да ви кажа, че не се чувствах много добре, преди да дойда тук. Чувствах се малко несигурен, сякаш съм старец и не мога да свиря повече — всички тези глупости ми минаваха през главата“, обясни певецът. „Така че говорих с момчетата и те ми помогнаха – толкова бе просто. Те ме прегърнаха и казаха: „Ей, ако се мъчиш на сцената, ние ти пазим гърба.“ И аз ви казвам, това означава света за мен."

След като Ларс Улрих, Кърк Хамет и Робърт Трухильо напуснаха обичайните си места на сцената, за да се присъединят към Хетфийлд за групова прегръдка, певецът добави: „И като ви видя там, аз… не съм сам. Не съм сам, нито вие сте".

През 2017 г. Metallica намалиха живите си изяви до 50 концерта годишно, като Хетфийлд обясни, че тялото му казва, че това е максимумът. През 2019 г. певецът влезе за рехабилитация след лечение на зависимости. През 2020 г., точно преди началото на пандемията, Хетфийлд се завърна на живо по време на шоу в Автомобилния музей "Петерсен", който показваше колекцията му от автомобили.